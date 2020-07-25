Die Welt: США давят на европейских подрядчиков «Северного потока — 2»

Власти Соединённых Штатов оказывают давление на европейских подрядчиков строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщило немецкое СМИ. В этом, как утверждается, участвуют чиновники из Госдепа, Минфина и Минэнерго США.
По информации издания, американские чиновники начали проводить видеовстречи с представителями европейских фирм-подрядчиков, таких встреч состоялось уже как минимум две. По словам собеседников издания, американская сторона ясно даёт понять, что хочет помешать завершению проекта.
Представитель немецкой энергетической компании Uniper
Если мы допустим, чтобы наша энергетическая политика диктовалась третьими странами, это опасный прецедент: то же самое может произойти и с Китаем послезавтра, — заявил руководитель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс.
«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Соединённые Штаты приняли 23 июля новый оборонный бюджет, в котором учтены новые санкции против «Северного потока — 2». Они должны затронуть страховые компании и фирмы, занимающиеся укладкой труб.
Как писал NEWS.ru ранее, если новые санкции США против строительства «Северного потока — 2» будут формализованы, тогда Россия вместе с партнёрами выстроит стратегию по завершению проекта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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