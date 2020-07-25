Die Welt: США давят на европейских подрядчиков «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/bbc2ac44-ceee-11ea-9aad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов оказывают давление на европейских подрядчиков строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщило немецкое СМИ. В этом, как утверждается, участвуют чиновники из Госдепа, Минфина и Минэнерго США.

По информации издания, американские чиновники начали проводить видеовстречи с представителями европейских фирм-подрядчиков, таких встреч состоялось уже как минимум две. По словам собеседников издания, американская сторона ясно даёт понять, что хочет помешать завершению проекта.

Представитель немецкой энергетической компании Uniper отметил , что «США всё ещё пытаются подорвать важный инфраструктурный проект, который важен для энергетической безопасности Европы» и это «явное посягательство на европейский суверенитет».

Если мы допустим, чтобы наша энергетическая политика диктовалась третьими странами, это опасный прецедент: то же самое может произойти и с Китаем послезавтра, — заявил руководитель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Соединённые Штаты приняли 23 июля новый оборонный бюджет, в котором учтены новые санкции против «Северного потока — 2». Они должны затронуть страховые компании и фирмы, занимающиеся укладкой труб.

Как писал NEWS.ru ранее, если новые санкции США против строительства «Северного потока — 2» будут формализованы, тогда Россия вместе с партнёрами выстроит стратегию по завершению проекта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.