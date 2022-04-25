Польша подтвердила передачу танков Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил в эфире телеканала Polsat, что страна передала Украине танки. Политик при этом не стал уточнять детали поставок вооружений Киеву. Отмечается, что на вооружении польской армии находятся танки T-72, произведённые в стране по лицензии.

Да, — ответил коротко Моравецкий на вопрос ведущего, отправила ли Польша на Украину свои танки.

Глава правительства также не сообщил, была ли передача Украине тяжёлого наступательного вооружения согласована с партнёрами по НАТО.

Польша вышла на второе место после Соединённых Штатов по объёмам вооружений, поставляемых на Украину, сообщил ранее руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик. Польские власти заявили, что страна поставила на Украину вооружений на сумму семь миллиардов злотых ($1,6 млрд).

Ранее президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии совершили визит в Киев, чтобы в том числе обсудить поставки вооружений Украине. Как заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, на востоке Украины в ближайшее время состоится крупное танковое сражение, именно поэтому стране следует предоставить оружие.