Польша построит капитальное заграждение из стали на границе с Белоруссией

Пограничная стража Польши подписала договоры с подрядчиками о строительстве на границе с Белоруссией капитального заграждения, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик, слова которого приводит РИА Новости. Длина сооружения составит 186 километров, в качестве материала будет использована сталь.

Сегодня Пограничная стража подписала договоры. Три крупных договора о строительстве заграждения, — сказал Вонсик.

Он добавил, что окончание строительства запланировано на конец июня 2022 года.

Заместитель главного коменданта Пограничной стражи Польши Виолета Гожковская рассказала, что будет представлять из себя капитальное заграждение. Его длинна составит 186 километров, высота — пять метров. Строительство будет одновременно проводиться на четырёх участках.

Для возведения заграждения будет использоваться сталь. Для возможной миграции животных в стене предусмотрены 22 калитки. Также предполагается оснастить объект камерами ночного видения, датчиками движения.

Ранее польская погранслужба заявила о почти 40 тысячах попытках незаконно проникнуть в Польшу из Белоруссии в 2021 году. 31 декабря границу пытались пересечь 44 мигранта.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал, что до конца 2021 года страна постарается решить проблему беженцев на границе. По его словам, власти будут просить мигрантов, которые находятся в государстве по туристической визе, вернуться обратно, «потому что гуманитарного коридора не будет».