Польша хочет пересмотреть цену на газ из России

https://static.news.ru/photo/76325f74-1c7a-11eb-8f64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Польская нефтегазовая компания PGNiG подала заявку на снижение цены поставляемого в республику «Газпромом» природного газа. Об этом сообщили в самой компании.

PGNiG воспользовалась предусмотренным в договоре правом и подала заявку в ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» об изменении цены на газ, — цитирует ТАСС сообщение.

В качестве юридического обоснования в PGNiG напомнили условия договора купли-продажи газа в Польшу, заключённого 25 сентября 1996 года. Согласно этому так называемому Ямальскому контракту, каждая сторона может требовать пересмотра ценовых условий поставок один раз в три года, если сочтёт, что рыночная ситуация изменилась.

Как писал NEWS.ru, PGNiG получила от «Газпрома» 100 млрд рублей по решению Стокгольмского арбитража.

В 2016 году польская сторона обратилась в Арбитражный суд в Стокгольме, который постановил, что стоимость российского топлива была завышенной. После этого была рассчитана новая форма ценообразования. Польская энергетическая компания PGNiG заявила, что «Газпром» согласился снизить цену на газ, поставляемый в Польшу, после решения арбитража. А 15 июня стало известно, что «Газпром» вернёт польской PGNiG переплату за газ.