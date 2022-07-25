ЛГБТ-социализм: Куба может легализовать однополые браки Неофициальное название Кубы как Острова свободы может вскоре наполниться неожиданным содержанием

Фото: Diana Mrazikova/Global Look Press

Представители нетрадиционных сексуальных меньшинств могут получить равные права в одной из самых консервативных в этой сфере стран — на Кубе. На минувшей неделе однопартийный парламент коммунистического острова одобрил проведение референдума о признании однополых браков легальными и равноценными с традиционными. NEWS.ru узнал, как в стране, где и официальная идеология, и католическая традиция равно считают гомосексуальные отношения смертным грехом, ЛГБТ-сообщество добилось подобных вольностей.

Поправки в Семейный кодекс, признающие за однополыми браками те же права и обязанности, что и за традиционными, будут рассматриваться на референдуме в конце сентября. Но сам факт внесения предложения о подобном вотуме в повестку дня Национальной ассамблеи народной власти (и в еще большей мере — его одобрение) для глубоко консервативной Кубы означает социальную и психологическую революцию, сравнимую с той, которая привела к власти в 1959 году режим Фиделя Кастро.

Поправки впервые были опубликованы в сентябре 2021 года, и с того момента прошло около 26 тысяч их обсуждений на различных уровнях.

Помимо вопроса о легализации однополых союзов в Семейный кодекс предлагается также внести поправки, расширяющие права женщин и дающие больше социальных гарантий детям и престарелым, вводящие практику брачных договоров, и другие. Однако именно вопрос о правах секс-меньшинств будет главным на референдуме, поскольку признание за ними равных прав с большинством на Кубе (и в Латинской Америке в целом) вызывает «когнитивный диссонанс».

Радужные перспективы

В случае одобрения Остров свободы получит законное право носить это прозвище, став всего лишь пятой страной Западного полушария, которая официально признаёт за геями и лесбиянками равные права не только при заключении браков, но и при усыновлении/удочерении детей. Ранее это сделали Мексика (2009), Аргентина (2010), Бразилия (2011) и Уругвай (2013). В собственно Испании, исторической родине латиноамериканцев, однополые браки были легализованы в 2005 году.

Невероятным такой «пассаж» выглядит не только потому, что против него категорически выступает доминирующая в испаноязычных странах католическая церковь (местная церковь опасается, что это внесёт раскол в ряды верующих), но и потому, что режим Кастро (сперва Фиделя, а затем, до 2021 года, его брата Рауля) остался одним из немногих реликтов эпохи холодной войны, где коммунистическая партия смогла остаться у власти после исчезновения своего спонсора — Советского Союза, где гомосексуализм был уголовно наказуемым. На Кубе сам Фидель Кастро в 2010 году признал такую практику бесчеловечной и несправедливой — важное прозрение для на тот момент отошедшего от дел 84-летнего национального лидера.

Изменения в [Семейном] кодексе призваны обеспечить гражданам больше любви, страсти, заботы, чувственности, взаимного уважения и гармонии в семье, — объяснил внесение исторических поправок министр юстиции Оскар Манюель Сильвера.

Фото: Diana Mrazikova/Global Look Press

Если в области равноправия женщин коммунистическая идеология всегда была на высоте (по сравнению с другими странами Латинской Америки женский вопрос на острове давно снят с повестки дня), то сентябрьский референдум выводит Компартию Кубы в лидеры декриминализации ЛГБТ-отношений — то есть туда, где кастровцев менее всего ожидали увидеть сами члены этого сообщества. С этой точки зрения Компартия Кубы неожиданно оказалась, используя термин из американского политического словаря, более прогрессистской, чем «либеральные» режимы многих других стран континента.

К слову, правам и свободам, которыми пользуется женская часть граждан «авторитарного» режима Фиделя Кастро и его преемников, горячо завидуют многие жительницы «оплота демократии», главного геополитического противника Гаваны, Соединенных Штатов. На Кубе новым матерям предоставляется двухгодичный оплачиваемый отпуск, официально разрешены аборты — право, которого недавно лишил американок их Верховный суд.

У противников кубинского руководства теперь может исчезнуть один из козырей, который они использовали для обвинения Гаваны в нарушении прав человека на острове. Как можно подозревать в нарушениях прав человека правительство, которое объявляет своими приоритетами вещи, озвученные министром Сильверой?! До сих пор любовь и прилагаемые к ней чувства признавались главной задачей государственной политики только разве что в Бутане.

Фото: Diana Mrazikova/Global Look Press

Социализм с однополым лицом

Смягчение политики в отношении нетрадиционных брачных отношений вызвано преимущественно желанием Гаваны доказать западным «партнерам», что Куба движется в сторону демократизации и с ней можно вести дела, сказал NEWS.ru эксперт по Латинской Америке Николай Калашников.

Партнеры Кубы, в первую очередь европейские, в целом благосклонно отнеслись к новой кубинской конституции, признавая её достаточно демократической. Однако и в ней сохраняется главная претензия Запада к Гаване —однопартийная система. Поступиться этим Компартия Кубы не может ни при каких условиях, и она поэтому с некой демонстративностью даже демократизирует общество в тех сферах, где речь не идет об угрозе однопартийному режиму. Но можно вспомнить, как кубинские власти подавили протесты в прошлом году, заявив, что не остановятся перед кровопролитием ради сохранения того, что они называют «завоеваниями социализма». Легализация однополых браков — этот шаг, конечно, приветствуют на Западе, но там бы больше оценили, если бы на Кубе появилась свобода слова и политической деятельности, — считает эксперт.

Фото: Diana Mrazikova/Global Look Press

Наблюдатели подчеркивают, что референдум 25 сентября может стать первым за всю историю послереволюционной Кубы, результат которого не предрешен заранее. По предварительным опросам, положительный ответ на вопрос референдума о легализации однополых браков готовы дать 62% граждан. Это не такая большая цифра, если вспомнить, что в 2019 году за новую конституцию, например, проголосовало 86% кубинцев.

Но если эти намерения подтвердятся 25 сентября и будут узаконены в новом Семейном кодексе, то власти Кубы получат полное право называть существующий на острове общественный строй «социализмом с человеческим лицом», чего пытался добиться, но не смог лидер Чехословакии Александр Дубчек в 1968 году.

Всё новое несет с собой фактор неопределенности. Но официальная кодификация внесенных на референдум поправок будет означать подлинную революцию, — ожидает племянница покойного кубинского лидера Мариэла.

Существующий Семейный кодекс действует на Кубе с 1975 года, c поправками, внесенными в 1985-м, когда ни о каких правах сексуальных меньшинств не могло идти и речи ни в коммунистических, ни в демократических странах.