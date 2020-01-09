https://static.news.ru/photo/2b62e026-337e-11ea-8c35-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Абхазские политологи и эксперты считают, что выходом из сложившейся кризисной ситуации в республике могли бы стать новые президентские выборы или реформа власти. Они называют нынешнюю ситуацию в Абхазии очень тревожной и боятся, что она может закончиться кровопролитием.

Сейчас наши парламентарии и общество в целом требуют проведения новых выборов, но власть не горит желанием их проводить. Хотя в случае повторных выборов шансы на победу есть и у действующего президента, — сообщила ТАСС экс-секретарь Общественной палаты Абхазии, политолог Нателла Акаба.

Бывший министр иностранных дел Абхазии, политолог Вячеслав Чирикба тоже говорит о новых выборах, как о предпочтительном развитии событий, а главе государства советует проявлять сейчас «благоразумие и мудрость». Политолог, содиректор Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия считает наиболее легитимным выходом из сложившейся ситуации проведение новых выборов после решения суда, который сейчас рассматривает жалобу оппозиции на итоги выборов президента.

К этим событиям шли давно, поскольку многие законы нарушались, коррупционная составляющая непомерно разрослась, преступность и прочие деструктивные явления стали захлёстывать наше общество, — заявил бывший директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Олег Дамения.

Он полагает, что в республике назрела необходимость серьёзных реформ в органах власти.

Как писал NEWS.ru, президент Абхазии Рауль Хаджимба предложил митингующим у здания администрации провести переговоры, однако ответа ещё не получил.

Протестующие 9 января захватили здание администрации и заявили, что хотят вести переговоры с руководством. Журналистам оппозиционеры заявили, что произошёл «небольшой переворот», и отметили, что все чиновники бежали из здания.

Митингующие требуют провести новые выборы президента, а итоги второго тура, где победил действующий глава республики Рауль Хаджимба с 47,39% голосов, не признают. Его соперник Алхас Квициния набрал 46,17%.