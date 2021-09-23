Политолог назвал Зеленского бестолковым говоруном

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступлений стремится подчеркнуть свою важность и значимость. Несмотря на многочисленные провалы во внутренней и внешней политике, он будет позиционировать себя как человека, способного двигать судьбы народов, хотя на самом деле является бестолковым говоруном. Об этом «Политике Сегодня» рассказал директор Института нового общества Василий Колташов.

Если бы Зеленский был честным человеком, то назвал бы основным источником кризиса ООН отсутствие должной поддержки со стороны США, которые долгое время не перечисляли взносы, — отметил эксперт.

По словам политолога, Зеленский прекрасно понимает, что его «Крымская платформа» никому не была нужна. При этом его слова не производят должного впечатления на публику из-за острых, нерешённых проблем на Украине.

Колташов подчеркнул, что украинское общество будет воспринимать Зеленского как бестолкового говоруна, который зачем-то отправился на международный форум и стал говорить общеизвестные вещи, цитируя президента России Владимира Путина.

Своим выступлением Зеленский фактически вырыл себе яму, ведь на родине ему ещё долго будут припоминать цитирование Путина, — резюмировал Колташов.

Ранее Зеленский решил процитировать президента России на сессии Генассамблеи ООН, но не смог указать, из какой именно речи российского лидера он взял слова.