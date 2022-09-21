Политолог предрек развал ООН из-за расширения Совбеза Политолог Светов: ООН может развалиться из-за расширения Совбеза и отказа от права вето

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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Женеве

Расширение списка постоянных членов Совбеза ООН и отказ от принципа права вето могут привести к развалу организации, как это было в случае с Лигой Наций, заявил в интервью «360» политолог Юрий Светов. По его словам, если США включат Германию в Совбез, НАТО нарастит свое влияние в организации, что приведет к протесту со стороны России и Китая. Однако эксперт считает, что вероятнее всего в него войдут страны-представители других континентов — Бразилия или Аргентина от Южной Америки, Индия от Азии или Австралия.

Отказ от права вето и расширение постоянных членов Совета безопасности — это шаги к тому, что ООН повторит судьбу Лиги Наций и развалится, — убежден политолог.

Светов напомнил, что в Совбезе ООН представлены не все континенты. Так, США выступают от Северной Америки, Китай — от Азии, Франция, Великобритания и частично Россия — от Европы, но никто не выступает от Африки и Южной Америки. Политолог утверждает, что Европа в достаточной мере представлена в Совбезе, поэтому скорее всего в него могут страны, которые будут представлять другие части света.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна заслуживает места постоянного члена Совбеза ООН. Такой статус для ФРГ он назвал большой ответственностью на 77-й сессии Генассамблеи всемирной организации в Нью-Йорке. Шольц призвал собравшихся поддержать кандидатуру Германии, страны, которая, как он считает, уважает принципы ООН, «предлагает и стремится к сотрудничеству».