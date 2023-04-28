Политолог посоветовал иностранным лидерам брать пример с Путина Политолог Светов: иностранным политикам надо брать пример с Путина и заниматься спортом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Недомогания иностранных политиков — это обычная человеческая ситуация, им надо брать пример с президента России Владимира Путина и больше заниматься спортом, заявил в беседе с «360» политолог Юрий Светов, комментируя сообщения о госпитализации сербского лидера Александра Вучича. Издание напоминает, что хотя Вучич и опроверг слухи о проблемах со здоровьем, он уже лежал в больнице из-за проблем с сердцем в 2019 году.

На президента Сербии Александра Вучича оказывается мощный прессинг. Оппозиция внутри страны, Европейский союз, американцы — давят откуда только можно. Понятно, что ресурсы организма человека небезграничны, — отметил российский политолог.

Светов пояснил, что постоянный стресс, который испытывают политики в своей работе, сказывается на их самочувствии. Он подчеркнул, что проблемы со здоровьем у политиков в последнее время стали частым явлением. Так, недавно сообщалось о госпитализациях лидера французской оппозиции Мари Ле Пен, президента Эквадора Гильермо Лассо, о сердечном приступе у лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Думаю, недомогания политиков — обычная человеческая ситуация. Тому же Эрдогану 69 лет, он уже десять лет президент <...>. Им просто надо брать пример с президента России Владимира Путина и больше заниматься спортом, — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно о недомогании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которому уже 14 мая предстоит участвовать в президентских выборах.