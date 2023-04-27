Не просто простуда: помешает ли внезапная болезнь переизбраться Эрдогану Эрдоган занемог за 18 дней до президентских выборов. И хотя он выступил на открытии АЭС «Аккую», остается неясным, годится ли политик на третий срок

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

После того как 25 апреля появилась информация о внезапном недомогании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которому уже 14 мая предстоит участвовать в президентских выборах, очень у многих возникли вопросы — а сможет ли он это сделать и что будет с Турцией и с мировой политикой в целом, если не сможет. Поэтому главный интерес на торжественной церемонии закладки атомного топлива на турецкой АЭС «Аккую» вызвала не сама закладка топлива — в том, что она пройдет успешно, мало кто сомневался. Основной же вопрос был — появится ли на мероприятии Эрдоган, хотя его онлайн-участие было анонсировано заранее. Интрига держалась до последнего. Сначала церемонию перенесли на несколько часов, потом появилась информация, что Эрдоган поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего наконец началась прямая трансляция с «Аккую». Эрдоган появился в эфире, но выглядел при этом похудевшим и напряженным. Что же произошло с Эрдоганом и состоятся ли президентские выборы в Турции, разбирался NEWS.ru.

Как президенты выглядели в ходе видеоконференции

Журналисты очень внимательно следили за видеоконференцией двух президентов. Они обратили внимание, что телевизионные сюжеты в Турции о телефонных переговорах Путина и Эрдогана были проиллюстрированы фотографией турецкого лидера, видеокадров не было. В лагере оппозиции появились сомнения, что эта фотография сделана в четверг.

Затем Кремль опубликовал ролик, в котором Путин и Эрдоган по видеосвязи принимают участие в церемонии загрузки топлива на АЭС. Журналисты DW обратили внимание на монтажные склейки в видеосюжете: одна из них видна сразу после того, как президент РФ помахал рукой Эрдогану — а следом в кадре уже появился турецкий лидер, который тоже махал рукой. Затем последовал крупный план, где Путин смотрит на экран, но Эрдогана там уже нет. При этом на фото (во время телефонных переговоров) и в видеозаписи Эрдоган находится в разных помещениях.

Фото: kremlin.ru

Как в Турции отнеслись к болезни Эрдогана

Официальный диагноз болезни Эрдогана — простуда. Турецкий политолог, профессор Университета Анкары Тогрул Исмаил сообщил в беседе с NEWS.ru, что ему удалось поговорить на эту тему с высокопоставленными представителями президентской партии «Справедливость и развитие». Его собеседники подтвердили этот диагноз.

«Но положение всё равно для Эрдогана сложное, — отмечает Тогрул Исмаил. — До выборов осталось совсем мало времени, а ему врачи настоятельно рекомендуют отдых. Хотя не исключаю, что турецкое общество, напротив, может в этой ситуации проявить понимание: президент действительно переутомился и его следует поддержать».

Что произошло с Эрдоганом?

Во вторник, 25 апреля, Реджеп Эрдоган прервал своё участие на 20 минут в телеинтервью в прямом эфире, сказав, что чувствует себя плохо из-за «расстройства желудка». Подобное заявление в предвыборные дни всполошило Турцию, особенно когда СМИ стали сообщать, что у президента случился инфаркт миокарда и он госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Вскоре официальные источники опровергли сообщения об инфаркте. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил: «Состояние нашего президента очень хорошее, мы находимся на постоянной связи, он немного простудился». Глава управления по коммуникациям администрации президента Фахреттин Алтун выразил уверенность, что Эрдоган будет управлять страной еще долгое время, а слухи о состоянии здоровья президента преследуют политические цели. «Подобными слухами и дезинформацией о здоровье нашего президента пытаются перевернуть политические реалии», — сказал он.​​​​​​

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 25.04.2023

Эрдоган сообщил телезрителям во вторник, после того как вернулся в эфир, что «сильно застудил желудок».

«Мы много работаем. У меня серьезная простуда. Мы подумали, если отменим программу, то нас могут неправильно понять», — заявил он.

Но всё же запланированное на четверг прямое интервью четырём турецким телеканалам, митинг в Мерсине и еще несколько мероприятий Эрдоган отменил. Как отмечают эксперты, многочисленные и противоречивые сообщения о здоровье Эрдогана и без того запутали граждан Турции. Не помогло даже заверение министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи, который, по его словам, встретился с Эрдоганом в четверг.

«Состояние здоровья президента очень хорошее. Влияние инфекции на организм снизилось. Я встретился с ним, он передает привет. В самом скором времени он продолжит работу [в рамках предвыборной кампании]», — цитирует министра турецкий телеканал ТRТ.

Что сделал Кылычдароглу, соперник Эрдогана на выборах

Информация о внезапной болезни Эрдогана породила сомнения в его дальнейшем участии в выборах. Активизировался на этом фоне и главный оппонент Эрдогана в ходе избирательной кампании, лидер Республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Оппозиционер отправил месседж российскому экспертному сообществу о том, что в случае его прихода к власти Москва и Анкара сохранят нынешний уровень сотрудничества.

Фото: Alp Eren Kaya/Keystone Press Agency/Global Look Press Кемаль Кылычдароглу

«В интересах Турции, чтобы турецко-российские отношения оставались здоровыми и достойными», — заявил турецкий оппозиционный политик в послании участникам московского круглого стола «Турция перед выборами».

В случае победы на выборах он пообещал продолжить посредничество в разрешении украинского конфликта.

Вокруг Кылычдароглу объединилась вся турецкая оппозиция, что благоприятно сказалось на его предвыборном рейтинге. Согласно социологическому опросу компании ORC, он лидировал за три недели до голосования — за лидера оппозиции готовы проголосовать 49% турецких избирателей, за Эрдогана — только 42%.

Болезнь 69-летнего Эрдогана внесла новую интригу в избирательную кампанию. Но, по мнению политолога Сергея Станкевича, оппозиции не удастся сделать из него «дряхлого президента». Политолог напомнил, что Кылычдароглу на четыре года старше.

«Вполне вероятно, что у него могут быть аналогичные проблемы, или даже более серьёзные», — заявил журналистам политолог.

Если Эрдоган сойдет с дистанции, как это скажется на отношениях Москвы и Анкары

Поражение Эрдогана в нынешней избирательной кампании приведёт к разрушению российско-турецких отношений, убеждён востоковед Евгений Сатановский. По его мнению, эти отношения «в огромной мере зависят от тандема „Путин — Эрдоган“, это личностные отношения», в то время как США не преминут воспользоваться их отсутствием, чтобы вбить клин между Москвой и Анкарой.

Российско-турецкие отношения без Эрдогана сохранятся, но уровень их понизится в угоду Запада, отметила в беседе с NEWS.ru доцент МГИМО, эксперт по Турции Юлия Кудряшова.

«Республиканскую партию создал в своё время Ататюрк. Это традиционно прозападная партия. В случае прихода к власти её лидера Кемаля Кылычдароглу следует ожидать усиления взаимодействия Турции с НАТО, Анкара может присоединиться к определённым антироссийским санкциям, разморозить переговоры с Евросоюзом. Между нашими странами могут возникнуть некоторые политические осложнения, связанные с поддержкой Анкарой украинских властей», — рассказала эксперт.

Впрочем, считает Кудряшова, Турция не сможет отказаться от экономического взаимодействия с Россией, которое включает в себя масштабные проекты. Достаточно вспомнить зерновую сделку, параллельный импорт в РФ, сотрудничество в области атомной энергетики. Газопровод «Турецкий поток» даёт беспрецедентную возможность Турции стать энергетическим хабом. Плюс страна нуждается в российских туристах, покупках россиянами недвижимости. Отказ от сотрудничества с Россией только усугубит экономический кризис, переживаемый Турцией, заключила эксперт.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Компрессорная станция «Русская», входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для «Турецкого потока»

Однако Кылычдароглу для российских политиков и экспертов пока скорее остаётся загадкой, полагает Тогрул Исмаил.

«Так получилось, потому что Москва, к сожалению, оппозицией в нашей стране не интересуется. Если вдруг он [Кылычдароглу] победит на выборах, возникнут первоначальные сложности в отношениях, но в дальнейшем они вновь станут хорошими. У Турции есть свои серьёзные интересы, которые совпадают с российскими», — отметил он.

В четверг, 27 апреля, началось голосование на президентских и парламентских выборах в Турции за рубежом и на приграничных пунктах. Неясность в отношении здоровья Эрдогана может добавить голоса Кемалю Кылычдароглу. В самой Турции насчитывается около 5 млн избирателей, а за её пределами в 75 странах проживает 3,6 млн турецких граждан. Анкаре ничего не остаётся, как в эти дни убеждать диаспору в «крепком здоровье» Эрдогана, для чего кадров с церемонии загрузки топлива на АЭС пока недостаточно, считают эксперты.