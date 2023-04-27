Администрация Эрдогана рассказала о самочувствии президента Администрация Эрдогана: президент крайне силен и полон энергии

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер Реждеп Тайип Эрдоган «крайне силен и полон энергии», заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Фахреттин Алтун, передает ТАСС. Он также отметил, что Эрдоган будет управлять страной еще долгое время, а слухи о состоянии здоровья президента преследуют политические цели.

Подобными слухами и дезинформацией о здоровье нашего президента пытаются перевернуть политические реалии. Наш президент крайне силен, полон энергии и продолжит управлять страной еще долгое время, — сказал он.​​​​​​

26 апреля стало известно, что Эрдоган примет участие в открытии АЭС «Аккую» в режиме видеоконференции. Накануне турецкий лидер вынужденно прервал интервью в прямом эфире из-за «желудочного гриппа». Врачи посоветовали президенту отказаться от публичных мероприятий на некоторое время, чтобы восстановить здоровье.

Позже Центр борьбы с дезинформацией при президенте Турции в своем официальном Twitter-аккаунте опроверг слухи о том, что глава государства пережил сердечный приступ. Информацию об инфаркте распространили некоторые местные СМИ.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин также примет участие в церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую» по видеосвязи. По его словам, после мероприятия по доставке ядерного топлива для первого блока станция получит статус ядерного объекта.