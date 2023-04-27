Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Эрдогана 27 апреля

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры 27 апреля в 15:00, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что после этого главы государств по видеосвязи примут участие в церемонии завоза ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую». Песков добавил, что ему ничего неизвестно о проблемах со здоровьем Эрдогана.

Мы ожидаем ориентировочно в три часа телефонный разговор Путина и Эрдогана, — сказал представитель Кремля.

26 апреля стало известно, что Эрдоган примет участие в открытии АЭС «Аккую» в режиме видеоконференции. Накануне турецкий лидер вынужденно прервал интервью в прямом эфире из-за «желудочного гриппа». Врачи посоветовали президенту отказаться от публичных мероприятий на некоторое время, чтобы восстановить здоровье.

Позже Центр борьбы с дезинформацией при президенте Турции в своем официальном Twitter-аккаунте опроверг слухи о том, что глава государства пережил сердечный приступ. Информацию об инфаркте распространили некоторые местные СМИ.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин также примет участие в церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую» по видеосвязи. По его словам, после мероприятия по доставке ядерного топлива для первого блока станция получит статус ядерного объекта.