Политолог оценил вероятность раскола между Зеленским и Западом Политолог Дудаков назвал маловероятным раскол между Зеленским и лидерами стран НАТО

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Владимир Зеленский

Критические высказывания президента Украины Владимира Зеренского в адрес НАТО не приведут к расколу между Киевом и Западом, считает политолог Малек Дудаков. В беседе с Lenta.ru он отметил, что украинскому лидеру уже указали на его избыточную резкость в заявлениях.

Ни раскола, ни неразрешимых противоречий ждать не стоит, потому как Зеленский и киевская власть не субъектны. Да, украинские лоббисты немного перестарались с критикой Запада, им дали по рукам. Очевидно, что никто не собирался принимать Украину в НАТО, по крайней мере, пока идут военные действия и актуальны территориальные споры, — объяснил Дудаков.

По его словам, критикуя нежелание НАТО принимать Украину в блок, Зеленский работал прежде всего на внутреннюю аудиторию, но чрезмерная резкость высказываний привела к тому, что основные мероприятия саммита прошли без его участия.

Зеленскому уже указали на его место. <...> Будущая поддержка будет зависеть от успехов контрнаступления, но не от того, что говорит или делает Зеленски", — высказал мнение политолог.

Ранее сообщалось, что перед началом саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский обвинил Альянс в абсурдности. Он возмутился отсутствием каких-либо временных рамок для приглашения и для членства Украины в организации. Эти слова, по сообщениям СМИ, разозлили американскую делегацию, а дипломаты стран-членов блока сочли ситуацию напряженной.