https://static.news.ru/photo/cb4ede84-5820-11ea-9379-fa163e074e61_660.jpg Елена Зеркаль Фото: Lana Zerkal/facebook.com

Политолог Иван Мезюхо дал оценку словам бывшей замглавы МИД Украины Елены Зеркаль о наступившей «новой эре» отношений с Россией. По его словам, украинский дипломат говорит только для того, чтобы «заработать политические очки».

Кроме того, Зеркаль выбрала враждебную позицию по отношению к действующей власти на Украине, отметил Мезюхо в интервью RT.

Её заявление немногим отличается от других во многом антироссийских комментариев её коллег по политическому цеху. Поэтому вся её риторика теряется в огромном потоке антипрезидентских и антироссийских высказываний украинских политических деятелей, — считает политолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Зеркаль заявила: Киеву пора признать, что в отношениях с Москвой наступила «другая эра», и определить свою позицию в новых условиях. Она отметила, что Украина должна твёрдо установить «красные линии» в отношении с РФ. К таковым, в частности, Зеркаль отнесла вопрос «российской агрессии».