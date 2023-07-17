Политолог оценил шансы Трампа помирить Москву и Киев Американист Межуев: Трамп имеет мало шансов примирить РФ с Украиной

Фото: shealah_craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп

У экс-президента США Дональда Трампа в случае победы на грядущих выборах мало шансов добиться компромисса между Москвой и Киевом, заявил NEWS.ru старший научный сотрудник ИНИОН РАН, американист Борис Межуев. По его мнению, Трампа могут не поддержать такие европейские члены НАТО, как Великобритания и Польша.

Трамп выступает за ослабление трансатлантического единства. Поэтому он не сможет легко договориться с Лондоном, Варшавой и Киевом. Атлантическая солидарность сейчас находится под главенством США, но если Трамп ее нарушит, то не перейдет ли Киев в таком случае под крыло Великобритании? — задался вопросом Межуев.

Политолог считает, что соглашение между Россией и Украиной гораздо легче продавить тому лидеру США, который удерживает единство внутри НАТО.

Достичь соглашения может тот президент, который сумеет сдержать Лондон, надавить на Киев авторитетом всего трансатлантического блока. Но этого, конечно, не удастся сделать Байдену. Может, получится у более реалистичного президента, — полагает Межуев.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах главы государства в 2024 году он «очень быстро» добьется заключения соглашения между Россией и Украиной. По словам Трампа, для этого ему достаточно поговорить с президентами обеих стран.

По мнению политика, его разговор с президентом России Владимиром Путиным 2018 года отложил начало спецоперации на несколько лет. Экс-лидер США заверил: останься он сам на посту президента, конфликта на Украине удалось бы избежать. Трамп также напомнил, что у него были хорошие отношения с Путиным.