https://static.news.ru/photo/1c4484d4-bdd9-11e9-8082-fa163e074e61_660.jpg Роман Безсмертный Фото: roman bezsmertnyi/facebook.com

Директор Фонда прогрессивной политики, политолог Олег Бондаренко прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского об отстранении Романа Безсмертного от переговорного процесса в Минске. Это решение украинского лидера он назвал вполне ожидаемым и понятным, поскольку Безсмертный никогда не был человеком Зеленского.

Он вступил в эту должность довольно давно. Безсмертный — это переговорщик со стороны Порошенко. Потом он ушёл, но вообще-то говоря он был переговорщиком не один раз, — пояснил он в беседе с News.ru.

В 2015-2016 годах политик исполнял обязанности представителя страны в контактной группе. 9 июля текущего Зеленский вновь утвердил его на данный пост. Тогда же эту должность покинул Александр Моцык.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение отстранить Романа Бессмертного от должности представителя Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера, писал News.ru.