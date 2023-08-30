Политолог объяснил, кому именно Орбан пригрозил войной Эксперт Денисов: Орбан дал сигнал Киеву о неприемлемости атаковать газопровод РФ

Фото: SzilardxVörös/EST&OST Voros22021204/Global Look Press

Виктор Орбан

Будапешт подает Киеву сигнал, что террористическое атаки на инфраструктуру поставок российских углеводородов — неприемлемы, сказал NEWS.ru эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов. Так он прокомментировал заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что любые посягательства на «Южный поток» будут расцениваться как повод для войны. По мнению политолога, венгерские власти ожидают от Украины подобных действий на фоне провалившегося контрнаступления ВСУ.

Венгрия не собирается воевать, а поставки российских энергоносителей для них жизненно важны. У руководства страны есть опасения, что Украина может пойти на организацию террористических атак на объекты транспортной инфраструктуры для углеводородов из-за провала контрнаступления. Будапешт подает Киеву сигнал, что подобные действия — неприемлемы, — пояснил Денисов.

Политолог предположил, что подобными заявлениями Орбан демонстрирует свое желание стать посредником между Россией и Западом. Однако, по его мнению, такой сценарий не реализуем в нынешних условиях.

Венгрия претендуют на роль регионального лидера в юго-восточной Европе и всегда выделялась особыми отношениями с Россией, которые воспринимались как партнерские. Но эта страна — член НАТО — присоединилась к антироссийским санкциям, а недавно и к так называемой «Крымской платформе». Поэтому не думаю, что мы увидим Орбана как одного из посредников в рамках специальной военной операции, — сказал Денисов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт будет рассматривать в качестве повода для войны любые посягательства на маршруты поставок российского газа. По его словам, если произойдет атака вроде теракта на «Северных потоках», меры будут приняты незамедлительно.