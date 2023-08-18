Политолог объяснил, изменятся ли отношения Турции и РФ после «нападок» США Политолог Дюрре: Турция продолжит взаимодействовать с Россией

Фото: IMAGO/AK Party apaimages//Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Отношения Турции и России не поменяются, но и прошлой «атмосферы» не будет из-за влияния Запада, рассказал NEWS.ru политолог, кандидат исторических наук Икбаль Дюрре. По его словам, представления Вашингтона о том, что президент Реджеп Эрдоган перестанет сотрудничать с Россией ошибочны.

Давление на Турцию – это не новое явление, нападки продолжаются с начала конфликта на Украине, чтобы Турция подключилась к санкциям. Но, как известно, это до сих пор не было сделано. В новом сроке Эрдоган выбрал по внешней политике более прозападное направление, и поэтому у США появилась надежда или представление о том, что Турция изменит свое отношение к России. Это отношение ошибочное, – рассказал Дюрре.

Политолог отметил, что Эрдоган заинтересован во взаимоотношениях с Россией, исходя как из экономических, так и политических соображений. И поэтому действующий президент Турции ищет возможности продлить зерновую сделку.

У Вашингтона это вызвало разочарование, вследствие чего давление на Турцию может стать еще больше в будущем. Несмотря на это, Эрдоган будет продолжать балансировать, пытаться возобновить зерновую сделку, в которой заинтересован. В своих заявлениях он подчеркивает, что требования России справедливы, нет мировых лидеров, которые также поддерживали бы Россию, – отметил Дюрре.

Ранее стало известно, что Владимир Путин намерен посетить Турцию в ближайшие дни. Из-за отмены зерновой сделки Анкара активизировала дипломатическую работу перед визитом российского лидера.