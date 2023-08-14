В Турции назвали сроки визита Путина Milliyet: Путин посетит Турцию в ближайшие дни

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин посетит с официальным визитом Турцию в ближайшие дни, сообщает газета Milliyet со ссылкой на источники. Они подчеркнули, что из-за отмены зерновой сделки Анкара активизировала дипломатическую работу перед визитом российского лидера.

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни посетит Турцию. Таким образом, Путин впервые после начала российско-украинской войны посетит страну — члена НАТО, — отмечают собеседники Milliyet.

Ранее турецкий телеканал A haber сообщил, что встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом может состояться в конце августа или начале сентября. По данным журналистов, Эрдоган по-прежнему ожидает приезда российского президента в Турцию. Также не исключена поездка турецкого лидера в случае, если Путин не прибудет в Турцию.

До этого о предстоящей встрече с Эрдоганом рассказал сам Путин. По словам президента, он договорился с коллегой, что переговоры состоятся. Глава государства уточнил, что планировал побеседовать с Эрдоганом еще до выборов президента в Турции. Позднее было принято решение перенести встречу, чтобы избежать спекуляций на эту тему.