Политолог объяснил, чем может угрожать России признание страной-террористом Политолог Безпалько: признание РФ страной-террористом — угроза для Калининградской области

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Признание России страной, поддерживающей терроризм, со стороны Литвы может угрожать Калининградской области, заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько «Царьграду». При этом такое решение литовского сейма отражает лишь отношения двух стран, так как другие государства подобный статус России не приписывали, отметил он.

Теоретически это может угрожать Калининградской области. Но если Литва предпримет какие-либо враждебные действия на пару с Польшей против Калининградской области, это может означать весьма резкий и мощный ответ со стороны России, — сказал Безпалько.

Он добавил, что Литва настроена антироссийски, так как не имеет ни атомной промышленности, ни индустрии машиностроения. По мнению политолога, страна способна торговать лишь своим положением.

10 мая литовский сейм принял резолюцию о признании России государством, «поддерживающим терроризм». Уточняется, что за принятие постановления проголосовали 128 членов сейма из 141. В принятом документе представители литовского правительства призвали ООН, Европейский парламент и Парламентскую ассамблею Совета Европы признать и преследовать в судебном порядке действия, совершённые властями и ВС РФ.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон ввёл в отношении России меры, соответствующие тем, что принимают против стран — спонсоров терроризма. Госдепартамент ещё проводит оценки, соответствует ли РФ критериям для внесения её в соответствующий список из-за событий на Украине.