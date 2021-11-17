Политолог назвал военный конфликт формой давления на Армению

Во время последнего конфликта с Арменией Азербайджан попытался захватить территории, рассказал армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян телеканалу «360». Он считает, что новое столкновение оказалось сильнее предыдущих, которые происходили на возле границы долгое время.

Это форма давления на республику Армения, с тем, чтобы добиться определённых уступок. Азербайджан пытается повторить результаты военной победы годичной давности и откусить всё, что можно, — сказал Искандарян.

Он добавил, что не понимает, что будет с двумя пунктами армянской армии, перешедшими под контроль азербайджанцев, и что происходит сейчас. Политолог подчеркнул, что конфликт действительно был попыткой захвата территорий.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в «прямой агрессии» против Армении. Он заявил, что Баку обостряет обстановку на границе с целью срыва трёхсторонних договорённостей по Карабаху.

В свою очередь, Баку возложил полную ответственность за ситуацию на границе на военно-политическое руководство Армении. Министерство обороны Азербайджана заявило, что в ходе боевых столкновений погибли семеро военнослужащих, среди них один офицер. Ранения получили 10 солдат.