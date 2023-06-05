Политолог назвал тему предстоящей встречи Байдена с премьером Индии Политолог Светов: Байден будет агитировать Индию отказаться от российского оружия

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Индии Нарендра Моди беседует с президентом США Джо Байденом

США наращивают давление на Индию из-за отношений с Россией, и президент Джо Байден будет агитировать индийские власти отказаться от покупки российского оружия, считает политолог Юрий Светов. В беседе с «360» он высказал мнение, что это станет одной из основных тем предстоящей встречи американского лидера и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Индия — один из крупнейших покупателей нашего оружия. Давление идет по всем фронтам, прессинг мощнейший, — отметил Светов.

Он обратил внимание, что Индия, являясь одним из важнейших экономических партнеров России, на первое место ставит свои национальные интересы. Поэтому давление Запада на Нью-Дели происходит по нескольким направлениям, и если это давление будет приводить к реальному ущербу для Индии, то это может оторвать страну от России, предупредил Светов.

Визит премьер-министра Индии в США намечен на 22 июня этого года.

Ранее посол России в Индии Денис Алипов рассказал, что США продолжают оказывать давление на Индию в попытке оторвать ее от России. При этом, по его словам, Нью-Дели важно поддержание дружеских отношений с Москвой, но страна не поступится национальными интересами. Он также отметил, что в условиях противостояния России и Запада Индия ведет взвешенную политику, самостоятельно принимая решения, в связи с чем тактика политического давления на нее не работает.