Дипломат рассказал о давлении США на Индию из-за России Посол РФ в Индии Алипов: США продолжают давление на Индию с целью оторвать ее от России

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США продолжают оказывать давление на Индию в попытке оторвать ее от России. При этом Дели важно поддержание дружеских отношений с Москвой и она не поступится национальными интересами. Такое заявление сделал в интервью газете «Известия» посол России в Индии Денис Алипов.

Давление Запада на Индию продолжается, и политику в этом плане США формулируют открыто — оторвать ее от России. Поддержание дружественных отношений с нашей страной соответствует национальным интересам Индии, и полагаю, она не поступится ими по чьей-либо прихоти, — сказал дипломат.

Он также отметил, что в условиях противостояния России и Запада Индия ведет взвешенную политику, самостоятельно принимая решения, в связи с чем тактика политического давления на нее не работает.

Ранее посол США в Индии Эрик Гарсетти заявил, что Дели предстоит сделать выбор, вступать ли ей в «НАТО Плюс». По его словам, страна является одним из ближайших партнеров Соединенных Штатов Америки и отношения между государствами интенсивно развиваются. Гарсетти подчеркнул, что страны в том числе углубили сотрудничество в сфере обороны, что невозможно было себе представить еще 30–40 лет назад.

В свою очередь издание The Washington Post упомянуло Индию в числе стран, которые препятствуют политике США в отношении украинского кризиса. Среди прочих стран, которые, по оценке WP, «ждут» развития конфликта Вашингтона с союзом России и Китая, также фигурировали Бразилия, Пакистан и Египет.