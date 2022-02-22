Политолог назвал признание ЛДНР запуском глобального экономического кризиса

Признание Россией самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик запустит глобальный экономический кризис, сообщил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников «ПолитЭксперту». Это станет началом изменения мировой политического устройства, считает он.

Признание ЛДНР — это продолжение минского диалога, понятно, что как такого его больше не существует, введение санкций со стороны США и Евросоюза, введение контрсанкций со стороны России. Нужно смотреть, когда эта спираль санкционная затормозится. На нынешнем этапе, вероятно, что это запуск механизмов нового глобального экономического кризиса и процесса переформатирования нынешней мировой политической архитектуры, — сказал Солонников.

Он добавил, что России теперь не нужны посредники для диалога с ДНР и ЛНР, если она воспринимает их как независимые международные субъекты.

Ранее парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. В ходе чрезвычайного пленарного заседания парламента ДНР все 87 присутствующих депутатов проголосовали за принятие соответствующего решения. За ратификацию документа также проголосовали все присутствующие в зале 46 депутатов ЛНР.