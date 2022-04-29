Названа площадка, которая могла бы стать местом встречи Путина и Зеленского Политолог Калачёв: G20 мог бы стать площадкой для встречи Путина и Зеленского

Фото White House/Global Look Press

В идее пригласить на G20 одновременно президента России Владимира Путина и главу Украины Владимира Зеленского существует какой-то консенсус. Сейас необходима какая-то переговорная площадка, где бы они могли встретиться «случайно». Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал политолог Константин Калачёв. Ранее сообщалось, что с такой инициативой выступил президент Индонезии, принимающего саммит государства.

Здесь было бы неправильно искать какое-то влияние со стороны Запада, который таким образом хочет подтолкнуть переговорный процесс с Зеленским, так как Индонезия достаточно самостоятельная и суверенная страна. Напомню, что на неё давили, что бы она и Путина не приглашала, то есть я думаю, что здесь есть определенный консенсус, что сейчас нужна переговорная площадка, где встреча Путина и Зеленского, могла бы выглядеть, как случайная и ни к чему не обязывающая, чтобы посмотреть, что из этого выйдет, — заявил Калачёв.

Он уточнил, что Индонезия относится к числу демократических и свободных стран согласно рейтинга Freedom House. Эта страна дорожит своей репутацией и хочет оставить конструктивные отношения с США и Западом, а также увеличивать своё влияние в мире, играть большую роль в мировой повестке, чем сегодня. И для этого у неё появился отличный шанс в виде саммита.

Здесь сама Индонезия должна быть заинтересована. Для нее это отличная возмоность создать очень громкий инфоповод, выступив в роли миротворческой площадки, такой возможности у неё никогда у ранее не было. Но главный вопрос в другом — заинтересован ли в этом Путин и Зеленский? Что касается всех остальных, то они считают, скорее всего, что чем быстрее этот конфликт закончится, тем лучше. И встреча в Индонезии могла бы это ускорить, — резюмировал эксперт.

Ранее министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что Канада не согласна с участием России в саммите G20. Она уверена, что группа неэффективна, пока РФ остается её членом.