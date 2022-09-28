Politico: Запад активизирует наблюдение за ядерным арсеналом России

Фото: Ian Dudley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США вместе с союзниками активизируют наблюдение за ядерными вооружениями России. В первую очередь это будет происходить по линии разведывательных служб. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на пятерых действующих и отставных американских должностных лиц

Мы следим за этим более пристально, — рассказал один из собеседников издания, имеющий доступ доступ к разведывательной информации Вашингтона.

Он также уточнил, что речь идет в том числе о наращивании масштабов сбора данных западными спецслужбами с использованием средств воздушной и космической разведки, операций в киберпространстве и коммерческих фото со спутников. В материале говорится, что разведка пытается определить реалистичность применения Россией тактического ядерного оружия в рамках конфликта на Украине. Также пристальное внимание уделяется Калининградской области.

По словам одного из источников издания, спецслужбы США уверены, что РФ не планирует масштабное применение ядерного оружия протви Украины или стран НАТО.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Россия использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие. В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Вашингтоне разработали план действий на случай, если Россия применит ядерное оружие на Украине. При этом в Белом доме ставят своей целью добиться того, чтобы кризис на Украине не привел к его расширению, отметил он. Блинкен добавил, что Вашингтон заявил Москве о необходимости перестать безответственно говорить о применении ядерного оружия.