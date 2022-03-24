Politico: Путин потроллил Запад переводом оплаты российского газа в рубли

Российский лидер Владимир Путин откровенно троллит Запад переводом оплаты российского газа в рубли, пишет Politico. По мнению журналистов политической газеты, у западных стран не осталось выбора: либо пойти на уступки Путину, либо продолжать сопротивления и ждать новых действий от Кремля.

Это ставка с высоким риском: либо Запад уступит требованиям Путина, либо рискнет продолжать сопротивление и будет ждать новых шагов от Москвы, — написали в издании.

Обозреватель Тимоти Эш считает, что Путин в открытую играет с Западом в игру, цель которой — вынудить западные страны подписать контракты с российскими поставщиками энергоресурсов.

Это попытка нарушить санкции, ослабить решимость Запада, — цитирует Politico Эша.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи, пишет РИА Новости.