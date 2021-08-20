«Полилась жидкость»: На Украине в ходе репетиции парада сломался танк

Курьёзный случай произошёл на Украине в ходе репетиции парада военной техники к 30-летию независимости страны: из строя вышел один из танков и мероприятие пришлось остановить, сообщает украинский портал «Сегодня».

Из танка на Крещатике полилась жидкость, напоминающая топливо. Из-за этого проезд военной техники временно остановлен, — заявил представитель экстренных служб.

Боевую машину пришлось брать на буксир. Торжественное мероприятие в честь независимости страны запланировано на 24 августа.

Ранее в Херсоне упал флагшток с гербом Украины за 22 млн рублей. Конструкция монтировалась к празднованию Дня независимости. Она представляла собой 70-метровый шпиль с гербом на самом верху. Инцидент произошёл в Херсоне. Замглавы администрации города Эдуард Науменко рассказал, что строительство шло с соблюдением всех необходимых нормативов. В результате инцидента никто не пострадал, правда был повреждён автомобиль.

Ранее украинский политик Александр Кочетов заявил, что главное достижение Украины заключается в том, что государство до сих пор существует.