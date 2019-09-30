https://static.news.ru/photo/31c24562-e359-11e9-92cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Abreu/Global Look Press

Полицейские Гонконга задержали двух оппозиционных активистов по делу о штурме Законодательного совета. Один из них — 40-летний актёр Грегори Вонг, участвовавший во многих антиправительственных митингах, второй — политический активист Вентус Лау.

Как сообщает RTHK , актёра задержали дома и доставили в штаб-квартиру полиции в районе Ван Чай. Оба задержанных подозреваются в причастности к штурму парламента и погромам.

Как писал News.ru, масштабные протесты вспыхнули в Гонконге в начале июня. Люди выступили против инициированных местными властями поправок к закону об экстрадиции, позволяющих наладить механизм выдачи подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

1 июля, в день 22-й годовщины перехода Гонконга под суверенитет Китая, сотни радикально настроенных демонстрантов штурмовали Законодательный совет. Они разбили стеклянные окна и двери, прорвались внутрь и устроили там погромы. Сотрудники правоохранительных органов Гонконга задержали больше 100 человек в ходе протестных акций.