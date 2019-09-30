Полицейские Гонконга задержали двух оппозиционных активистов по делу о штурме Законодательного совета. Один из них — 40-летний актёр Грегори Вонг, участвовавший во многих антиправительственных митингах, второй — политический активист Вентус Лау.
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Как писал News.ru, масштабные протесты вспыхнули в Гонконге в начале июня. Люди выступили против инициированных местными властями поправок к закону об экстрадиции, позволяющих наладить механизм выдачи подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
1 июля, в день 22-й годовщины перехода Гонконга под суверенитет Китая, сотни радикально настроенных демонстрантов штурмовали Законодательный совет. Они разбили стеклянные окна и двери, прорвались внутрь и устроили там погромы. Сотрудники правоохранительных органов Гонконга задержали больше 100 человек в ходе протестных акций.