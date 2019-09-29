https://static.news.ru/photo/72a70210-e28d-11e9-8927-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adryel Talamantes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона митингующих на Хэннесси роуд. Этому предшествовали столкновения стражей порядка с демонстрантами, в ходе которых большая группа протестующих заблокировала проезжую часть.

После тщетных многочисленных предупреждений полиция применила слезоточивый газ и будет применять необходимую силу для разгона протестующих, — приводит РИА Новости заявление полиции.

По подсчётам организаторов акции, в протестах, посвящённых пятилетней годовщине начала «движения зонтиков», приняли участие около 300 тысяч человек. Следующий марш намечен на 1 октября.

Ранее News.ru писал, что участники протестных выступлений в Гонконге призывают Конгресс Соединённых Штатов принять закон о санкциях против официальных лиц КНР. Демонстранты обратились к Вашингтону с просьбой оказать поддержку.