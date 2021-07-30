Неизвестные «заминировали» офис президента Украины

Национальная полиция Украины проверяет информацию о минировании офиса президента страны на улице Банковой в Киеве, сообщает издание Vesti.ua.

Перед зданием проходил митинг сторонников ЛГБТ-сообщества. Также множество правых радикалов проходили по Банковой. Сообщается, что они провоцировали беспорядки.

В настоящий момент улица перекрыта. На месте дежурят правоохранители. Одному полицейскому брызнули в лицо газовым баллончиком. Двух человек задержали.

В июле прошлого года по городам Украины прошла волна сообщений о ложных минированиях. Телефонные хулиганы заявляли, что бомбы заложены в зданиях аэропорта Жуляны в Киеве, центрального железнодорожного вокзала, а также крупного ТЦ около станции метро «Лыбидская». Аналогичные угрозы поступили в отношении Малиновского и Киевского судов Одессы. Все сообщения оказались ложными.

Ранее злоумышленники «заминировали» здание мэрии Москвы. Они требовали отменить обязательную вакцинацию для некоторых жителей и масочно-перчаточный режим в столице. Хулиганы отправили письмо по электронной почте, в котором сообщили о заложенной бомбе. На место происшествия прибыли силовики, но не обнаружили никакого взрывного устройства.