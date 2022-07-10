Полиция Шри-Ланки задержала трех подозреваемых в поджоге дома премьера Полиция Шри-Ланки задержала трех подозреваемых в поджоге резиденции премьер-министра

Фото: CHAMILA KARUNARATHNE/ТАСС

Полиция Шри-Ланки задержала троих человек, подозреваемых в поджоге частной резиденции премьер-министра Ранила Викрамасингхе, пишет Newswire. Издание опубликовало видео, снятое внутри дома политика, на котором видны сожженные комнаты с черным, обугленным полом.

Полиция сообщает, что трое подозреваемых были арестованы по делу о поджоге частной резиденции премьер-министра Ранила Викрамасингхе в Коломбо. Трое подозреваемых — жители [городов] Маунт-Лавинии, Джа Элы и Галле, — говорится в сообщении.

9 июля на Шри-Ланке начались акции протеста в связи с экономическим кризисом. Манифестанты захватили резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Основное требование протестующих — отставка действующего главы государства.

Ранее Викрамасингхе объявил об уходе в отставку. Он отметил, что принял это решение по рекомендации парламента.

До этого премьер страны созвал экстренное заседание парламента. На нем было принято решение отправить в отставку действующего президента. Он должен покинуть свой пост 13 июля.