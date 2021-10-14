Полиция назвала нападение в Конгсберге терактом

Полиция Норвегии расценивает нападение в Конгсберге как теракт, мотивы будут установлены подробнее. Об этом говорится в сообщении аккаунта правоохранителей в Twitter. Накануне в результате стрельбы из лука в центре города погибли пять человек.

Инциденты в Конгсберге на данный момент расцениваются как теракт, но в ходе расследования <...> будут более подробно установлены мотивы, — говорится в сообщении.

Hendelsene i Kongsberg fremstÃ¥r pÃ¥ nÃ¥vÃ¦rende tidspunkt som en terrorhandling, men etterforskningen, som ledes av SÃ¸r-Ãst politidistrikt, vil avklare nÃ¦rmere hva hendelsene var motivert av. TrusselnivÃ¥et i Norge vurderes fremdeles som moderat. https://t.co/iUiMkejrda — PST (@PSTnorge) October 14, 2021

13 октября в центре города Конгсберг, расположенного на юге Норвегии, 37-летний датчанин открыл стрельбу из лука по прохожим. В результате пять человек погибли. Пострадали двое, среди них — сотрудник полиции в штатском. Инцидент произошёл в оживлённом районе со множеством магазинов.

Злоумышленник был задержан, ему предъявили обвинения. По данным полиции, он действовал в одиночку. Теракт рассматривался в качестве одной из версий.

Ранее в Чехии мужчина ранил шесть человек при нападении на людей в жилом доме. Пятеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Нападавший задержан.