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Полиция назвала нападение в Конгсберге терактом

15:13, 14 октября 2021
Полиция назвала нападение в Конгсберге терактом Фото: EPA/ТАСС
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Полиция Норвегии расценивает нападение в Конгсберге как теракт, мотивы будут установлены подробнее. Об этом говорится в сообщении аккаунта правоохранителей в Twitter. Накануне в результате стрельбы из лука в центре города погибли пять человек.

Инциденты в Конгсберге на данный момент расцениваются как теракт, но в ходе расследования <...> будут более подробно установлены мотивы, — говорится в сообщении.

13 октября в центре города Конгсберг, расположенного на юге Норвегии, 37-летний датчанин открыл стрельбу из лука по прохожим. В результате пять человек погибли. Пострадали двое, среди них — сотрудник полиции в штатском. Инцидент произошёл в оживлённом районе со множеством магазинов.

Злоумышленник был задержан, ему предъявили обвинения. По данным полиции, он действовал в одиночку. Теракт рассматривался в качестве одной из версий.

Ранее в Чехии мужчина ранил шесть человек при нападении на людей в жилом доме. Пятеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Нападавший задержан.

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