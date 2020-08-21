Полиция круглосуточно дежурит у госпиталя, в котором находится Навальный

https://static.news.ru/photo/427fad6c-e4a3-11ea-b0e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Немецкие полицейские всю ночь будут дежурить возле здания клиники Charite в Берлине. Это связано с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального.

Мы будем здесь всю ночь. Да, это связано с госпитализацией господина Навального, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что возле здания клиники стоят два микроавтобуса полиции, ещё один микроавтобус расположен возле подъезда в приёмный покой. Наряды полицейских патрулируют территорию, группа правоохранителей стоит возле центрального входа.

20 августа Навальному стало плохо на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Лайнер срочно сел в Омске. Он был госпитализирован в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1. По одной из версий, политик был отравлен.

Супруга политика написала обращение на имя президента РФ Владимира Путина с требованием выпустить мужа на лечение в ФРГ. Спустя некоторое время стало известно, что омское медучреждение дало согласие на перевозку Навального в немецкую клинику. За ним прилетел специально оборудованный самолёт из Германии.

Как писал NEWS.ru, доставка Навального на лечение в клинику Германии могла бы стать плюсом в его лечении, так как у иностранных врачей не было бы такой психологической нагрузки.