https://static.news.ru/photo/be04b964-c285-11e9-bc07-fa163e074e61_660.jpg Фото: M. Popow/www.imago-images.d/www.imago-images.de/Global Look Press

План по созданию специальных подразделений для борьбы с правым экстремизмом разработало Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA).

Новые структуры будут исследовать правую радикальную среду и противостоять действиям, которые направлены против ценностей Германии. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung .

Главным подразделением в новой системе станет Центральное управление по борьбе с преступлениями на почве ненависти. Оно будет контролировать публикации в Сети, которые разжигают межнациональные конфликты и ненависть.

Как пишет газета, главной проблемой является анонимность преступников в Интернете. Спецподразделение киберсиловиков должно будет выявлять и пресекать подобные публикации.

Сообщается, что методы, которые будут использоваться в поиске преступников, схожи с методами при борьбе с детской порнографией. Кроме того, планируется тесное сотрудничество с цифровыми гигантами.

При этом законы, которые придётся принять правительству ФРГ, вряд ли будут популярны и одобрены пользователями Сети. Они позволят увеличить сроки хранения информации в Интернете, а также запретить «бесследно» удалять разжигающие рознь публикации на платформах вроде Facebook или Youtube.

Соцсети, согласно новому законопроекту, должны будут передавать полиции сведения о подобных инцидентах. Также при работе по поиску авторов разжигающих национальные конфликты будет использовано средство анализа «Радар», которое применяется сейчас при выявлении джихадистов.

Помимо усиленного наблюдения за потенциальными преступниками, новые структуры возьмут на вооружение так называемый принцип Аль Капоне. Это означает, что при недостатке улик по основному делу, привлечение к ответственности будет возможно за мелкие правонарушения.

Для этих целей будет создано более 440 рабочих мест.

Решение о формировании подразделений для противостояния неонацистам ожидается осенью этого года после консультаций с МВД и Минюстом республики.

Ранее News.ru писал, что Берлин и Амстердам договорились объединить усилия в создании первого в истории военного Интернета.