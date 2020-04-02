Полиция Евросоюза рассказала, как коронавирус повлияет на преступность

https://static.news.ru/photo/72a0468a-750b-11ea-aa6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Аналитики полицейской службы Евросоюза (Европол) подготовили доклад на тему того, как преступники будут действовать во время пандемии коронавируса.

Больше всего могут пострадать клиенты туристических фирм, которые пытаются вернуть деньги за отменённые поездки. Злоумышленники звонят таким клиентам и предлагают вернуть денежные средства.

В Европоле считают, что вскоре активизируются киберпреступники. Возрастут утечки персональных данных. Также преступники создают фейковые сервисы доставки продуктов и других товаров.

Как пишет телеканал «360», американские власти заявили , что на фоне пандемии коронавируса могут активизироваться наркокартели. В Европе наркоторговля переместилась из привычных парков и с рынков на очереди в супермаркетах.

В Европоле полагают, что закрытые границы и паника могут только усилить позиции мировой преступности и её авторитет.

NEWS.ru писал, что в Подмосковье мошенники используют эпидемию коронавируса, чтобы обманывать пожилых людей. Они представляются волонтёрами, которые доставляют пенсионерам продукты. Преступники пытаются попасть в квартиру к пожилым людям и завладеть денежными средствами.