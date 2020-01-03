https://static.news.ru/photo/5be9043a-2fcf-11ea-9dcf-fa163e074e61_660.jpg Хуан Гуайдо Фото: Rafael Hernandez/dpa/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Венесуэлы не позволяют группе парламентариев зайти в дворец законодателей. Об этом сообщил лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо.

По его словам, политики не могут принять участие в заседании. В настоящий момент Конгресс планирует избрать новое руководство, передаёт Reuters.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Колумбии Иван Дуке сказал, что все страны Южной Америки ждут, когда президент Венесуэлы Николас Мадуро покинет свой пост. Такое заявление он сделал в ходе встречи министров иностранных дел государств — участников Межамериканского договора о взаимной помощи.