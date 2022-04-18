«Пока все отвлечены Украиной»: ИГ призвало сторонников к терактам в Европе

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)* прервала молчание. Она призвала своих сторонников, пока весь мир отвлечен Украиной, организовывать теракты в странах Европы. Призыв распространяется среди сторонников исламистов путем пересылки аудиосообщения с объявлением о «кампании мести» за смерть бывшего лидера «Исламского государства» Абу Ибрахима аль-Хашеми аль-Курейши, который погиб в феврале в ходе военной операции США, взорвав себя и еще как минимум 12 человек из числа своих приближенных и родственников.

Мы объявляем битву мести за двух шейхов — шейха Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курейши и шейха аль-Мухаджира Аби Хамза аль-Курейши (бывший пресс-секретарь террористической организации. — NEWS.ru). Я призываю вас воспользоваться имеющейся возможностью, ведь Запад находится на раскаленной сковороде, — заявили игиловцы в традиционном для себя стиле.

В аудиосообщении продолжительностью около получаса представитель ИГ Абу Омар аль-Багдади призывает сторонников использовать все доступные средства для того, чтобы «убивать, давить, резать и избивать» неверных.

Также Абу Омар обратился к боевикам, находящимся в тюрьмах, и призвал их проявить терпение, пока организация работает над их освобождением. В сообщении также утверждается, что новому халифу «Исламского государства» Абу аль-Хасану аль-Хашеми присягнули на верность ячейки из Восточной Азии, Западной Африки, Европы и Ближнего Востока.

Dabiq/ZUMA/ТАСС

Впрочем, судя по тону объявления, организация переживает не лучшие времена. Обычно в своих заявлениях ИГ придерживается воодушевляющей риторики, призванной мотивировать боевиков на продолжение священной войны — «джихада». Однако в этот раз группировка немного отошла от своих канонов. Хотя и с прежней поэтичностью, но теперь уже с примешанным к нему с сожалением она признала : в рядах халифата есть «снявшие с себя верность» и «отвернувшиеся от сладости джихада» братья. Абу Омар не грозился наказывать хариджитов (отрекшихся от ислама), но, напротив, учтиво попросил дезертиров вернуться в лоно радикального содружества.

На призыв джамаата (общины) уже успели откликнуться российские сторонники «Исламского государства». Так, 18 апреля ФСБ задержала троих боевиков, которые, по данным ведомства, готовили теракт в одном из правительственных зданий Карачаево-Черкесии.

Заявление ИГ серьезным образом повышает риски террористических атак в Европе, считает руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что, несмотря на разгром территориального образования «Исламского государства», у них все еще есть сторонники и спящие ячейки.

Кузнецов считает, что определенные риски активизации террористической деятельности в Европе связаны в том числе с ухудшением экономической и гуманитарной ситуации в регионе. Факторы дестабилизации вроде наплыва беженцев повышают угрозы терактов, а предсказать, где они более всего вероятны, невозможно.

Вопросы также вызывает то, насколько европейские службы усилили меры по обеспечению безопасности. Меры, которые существовали в середине 2010-х годов, были недостаточными. Тогда зачастую теракты в европейских городах были связаны с деятельностью местных сторонников ИГИЛ. Василий Кузнецов руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН

Между тем планы устроить покушения в Европе не мешают боевикам оставаться активными в своих традиционных регионах, в первую очередь — Ираке и Сирии. Хотя территориально халифат уже несколько лет как не существует, в странах Ближнего Востока время от времени происходят теракты, ответственность за которые берет ИГ. После объявления «кампании мести» за двух шейхов атаки со стороны боевиков участились. Так, на прошлой неделе террористы воспользовались сильной песчаной бурей, которая обрушилась на Ирак, и организовали нападение на позиции иракской армии у города Мосул. В иракской провинции Киркук есть труднопроходимые местности, которые боевики «Исламского государства» используют как убежище, там же планируются теракты.

Dabiq/ZUMA/ТАСС

Ввиду активизации деятельности ИГ неделю назад иракская армия начала операцию «Железный молот» в провинции Киркук на севере страны. Ее цель — уничтожение остатков «Исламского государства» в регионе. В операции участвуют контртеррористические службы, спецназ, армия, а также авиация — последнюю используют для нанесения ударов по отступающим боевикам.

За последние два дня операция показала хорошие результаты, и она будет продолжаться до тех пор, пока регион не окажется полностью очищен от террористических элементов. Командование армии предпринимает усилия, чтобы затянуть петлю вокруг врага и полностью его ликвидировать. С начала операции армии удалось обнаружить различное оборудование террористов, и оно было полностью уничтожено, — заявил заместитель командующего совместными операциями генерал-лейтенант Абдул-Амир аш-Шаммари.

Террористическая организация также активизировалась в Сирии. В ответ на атаки боевиков сирийские правительственные силы запустили собственную операцию, которая проходит под прикрытием российской авиации. Сильное давление ИГ испытывает и в Африке, где 17 апреля Нигерия отчиталась о ликвидации более 70 боевиков на границе с Нигером.

* «Исламское государство». Организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена.