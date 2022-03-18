Кто он — новый глава ИГИЛ? 

Спустя 40 дней после официального заявления ИГИЛ (запрещено в РФ) о смерти своего лидера Абу Ибрахима аль-Хашеми аль-Курейши движением на пост главы был выдвинут брат бывшего халифа «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади — Абу аль-Хасан. Он тоже аль-Хашеми аль-Курейши, как и его предшественник, поэтому во избежание путаницы в дальнейшем нового лидера в статье будем называть просто Абу аль-Хасаном.
О смерти аль-Багдади объявлялось почти каждый год начиная с 2015-го. Последнее подобное сообщение было
Информация о назначении нового, теперь уже третьего по счёту халифа ИГИЛ Абу аль-Хасана распространялась среди боевиков через записанное аудиоособщение.
«Власть имущие среди муджахидов присягнули на верность прославленному шейху, борцу за веру и тяжёлому мечу — Абу аль-Хасану аль-Хашеми аль-Курейши, да защитит его Аллах как эмира правоверных и халифа мусульман», —
Двое высокопоставленных иракцев из служб безопасности
У него также
Абу аль-Хасан начал свой путь среди экстремистских группировок ещё в 2003 году. По заявлениям экспертов, он почти всегда находился рядом с аль-Багдади и был «его вечным спутником», который являлся для первого халифа надёжным советником по религиозным вопросам.
Также он был важным членом совета старейшин ИГИЛ, который определял дальнейший путь деятельности организации, составлял стратегические планы, а что ещё важнее — выбирал наследника в случае смерти главы халифата.
Абу аль-Хасан являлся не только членом, но и главой «Шуры», куда кроме него входили ещё четыре человека, согласно информации иракского исследователя деятельности ИГИЛ Хашема аль-Хамеши, который являлся одним из главных экспертов по ИГИЛ до того, как был жестоко
В упомянутом аудиосообщении говорилось, что Абу аль-Хасан
Абу аль-Хасан считается одним из немногих оставшихся в живых старожилов ИГИЛ. Большинство из них выходцы из Ирака, и внутри самой организации они
Весомая часть ИГИЛ была сформирована из бывших командующих армией Саддама Хуссейна, которая расформировалась после вторжения США в Ирак. Является ли «иракский принц» Абу аль-Хасан одним из таких генералов, сказать точно нельзя, но такая вероятность присутствует.
О связях между ИГИЛ и армией Саддама Хуссейна высказывался и президент России Владимир Путин.
«В том же Ираке в результате свержения Саддама Хусейна были разрушены государственные институты, включая армию. Мы тогда ещё говорили: будьте осторожнее, куда вы выгнали этих людей на улицу, что они будут делать, не забывайте, что они были в руководстве достаточно большой региональной страны. Во что вы их превращаете?» —
За своё долгое пребывание в ИГИЛ Абу аль-Хасан
В руки Бадри сейчас