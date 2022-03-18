Кто он — новый глава ИГИЛ? 

Спустя 40 дней после официального заявления ИГИЛ (запрещено в РФ) о смерти своего лидера Абу Ибрахима аль-Хашеми аль-Курейши движением на пост главы был выдвинут брат бывшего халифа «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади — Абу аль-Хасан. Он тоже аль-Хашеми аль-Курейши, как и его предшественник, поэтому во избежание путаницы в дальнейшем нового лидера в статье будем называть просто Абу аль-Хасаном.

О смерти аль-Багдади объявлялось почти каждый год начиная с 2015-го. Последнее подобное сообщение было сделано США в 2019 году, когда бывший президент США Трамп заявил, что в результате операции «Кайла Мюллер», проведённой в Сирии, идеолог «Исламского государства» был зажат в угол, где он «кричал, ныл и плакал», а затем взорвал себя вместе с двумя из своих детей. На этот раз его смерть подтвердила и сама организация, которая уже через неделю выдвинула на освободившийся пост Абу Ибрахима аль-Курейши, который возглавлял террористическую организацию до 3 февраля 2022 года, когда во время военной операции США он взорвал себя и ещё как минимум 12 человек, включая членов своей семьи.

Информация о назначении нового, теперь уже третьего по счёту халифа ИГИЛ Абу аль-Хасана распространялась среди боевиков через записанное аудиоособщение.

«Власть имущие среди муджахидов присягнули на верность прославленному шейху, борцу за веру и тяжёлому мечу — Абу аль-Хасану аль-Хашеми аль-Курейши, да защитит его Аллах как эмира правоверных и халифа мусульман», — говорилось в сообщение террористов.

Stringer/XinHua/Global Look Press

Двое высокопоставленных иракцев из служб безопасности сообщили агентству Reuters, что имя нового халифа — старшего брата аль-Багдади — не настоящее, а лишь является псевдонимом, через который он стремится возвести свою родословную к племени исламского пророка Мухаммеда.

У него также имеется ещё как минимум два кровных брата, один из которых находится в иракской тюрьме. Настоящая фамилия братьев — аль-Бадри. Обилие псевдонимов обосновано тем, что они помогают боевикам скрывать свою настоящую личность от иностранных и арабских спецслужб.

Абу аль-Хасан начал свой путь среди экстремистских группировок ещё в 2003 году. По заявлениям экспертов, он почти всегда находился рядом с аль-Багдади и был «его вечным спутником», который являлся для первого халифа надёжным советником по религиозным вопросам.

Также он был важным членом совета старейшин ИГИЛ, который определял дальнейший путь деятельности организации, составлял стратегические планы, а что ещё важнее — выбирал наследника в случае смерти главы халифата.

Абу аль-Хасан являлся не только членом, но и главой «Шуры», куда кроме него входили ещё четыре человека, согласно информации иракского исследователя деятельности ИГИЛ Хашема аль-Хамеши, который являлся одним из главных экспертов по ИГИЛ до того, как был жестоко убит в 2021 году.

В упомянутом аудиосообщении говорилось, что Абу аль-Хасан был избран «в соответствии с волей» аль-Багдади, что только подтверждает предположения экспертов, что аль-Багдади сам в своё время назначил его своим наследником. Тем не менее, учитывая положение и родственные связи Абу аль-Хасана, он запросто мог получить пост и без посмертной воли первого халифа.

Абу аль-Хасан считается одним из немногих оставшихся в живых старожилов ИГИЛ. Большинство из них выходцы из Ирака, и внутри самой организации они известны как «иракские принцы». Именно принцы до сих пор контролируют все процессы внутри организации.

Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Весомая часть ИГИЛ была сформирована из бывших командующих армией Саддама Хуссейна, которая расформировалась после вторжения США в Ирак. Является ли «иракский принц» Абу аль-Хасан одним из таких генералов, сказать точно нельзя, но такая вероятность присутствует.

О связях между ИГИЛ и армией Саддама Хуссейна высказывался и президент России Владимир Путин.

«В том же Ираке в результате свержения Саддама Хусейна были разрушены государственные институты, включая армию. Мы тогда ещё говорили: будьте осторожнее, куда вы выгнали этих людей на улицу, что они будут делать, не забывайте, что они были в руководстве достаточно большой региональной страны. Во что вы их превращаете?» — говорил он.

За своё долгое пребывание в ИГИЛ Абу аль-Хасан занимал должность главы суда справедливости и жалоб, считался ответственным за образование внутри организации, а также в его обязанности входило решение различных религиозных и околорелигиозных вопросов. Например, обращение в рабство девушек, исповедующих что-то кроме авраамических религий.