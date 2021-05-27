Пограничники Украины стали чаще посылать дроны к российской границе

https://static.news.ru/photo/5cc18cd8-beb7-11eb-88d5-96000091f725_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Число полётов украинских дронов вблизи границы с Россией в последнее время увеличилось. Об этом РИА Новости рассказал первый заместитель директора ФСБ России, руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

Увеличение количества полётов БПЛА также отмечается на сухопутном участке российско-украинской государственной границы. При содействии западных партнёров ГПСУ (Государственная пограничная служба Украины. — NEWS.ru) постоянно наращивает парк беспилотной авиации, используемой в пограничной деятельности, — рассказал он.

Кулишов подчеркнул, что на Украине активно изучается опыт применения дронов производства Турции и Израиля для использования в зоне конфликта в Донбассе. Так, в апреле Киев впервые использовал на юго-востоке страны турецкий разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar TB2. Он пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. После этого он обратным курсом вернулся к точке вылета.

Причина таких манёвров неизвестна. Кроме того, несколько единиц Bayraktar TB2 уже стоят на вооружении украинской армии. Они неоднократно привлекались для участия в учениях, в том числе над Чёрным морем.