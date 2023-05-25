«Поезд ушел»: аналитик о приглашении Китаю вступить в G7 Аналитик Санакоев назвал несвоевременным приглашение Китаю вступить в G7

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Инициатива пригласить Китай вступить в G7 несвоевременная, так как «поезд уже ушел», считает президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев. Комментируя ситуацию «360», аналитик отметил, что, когда в состав приняли Россию, страна активно выступала за приглашение Пекина в союз, но все остальные участники были против такого решения.

Начну с фразы «поезд ушел». Вступление Китая в коллегию уже поздно обсуждать. Вспомним момент, когда в G7 приняли Россию и коллегия стала G8. В тот момент Москва выступала за приглашение китайцев в союз, чтобы стать «Большой девяткой». Но Запад пошел категорически против, — пояснил эксперт.

Аналитик выразил уверенность, что КНР откажет лидерам «Большой семерки» в любом случае. По его словам, G7 не представляет такого большого значения на мировой арене, в то время как БРИКС разрастается — в очереди на вступление находятся около 30 стран. Санакоев уверен, что Китай не станет «спасать» объединение, которое «загнало в тупик все человечество», навязывая свой миропорядок. Пекин выступает за многополярность, что расходится с идеями G7, подчеркивает эксперт.

Приглашение Китая в G7 глупо обсуждать. Вдруг лидеры «Большой семерки» вспомнили, что было бы неплохо, если бы он был на их стороне. Поздно спохватились, — заключил аналитик.

В МИД РФ ранее заявили, что деятельность «Большой семерки» необратимо деградировала. Там отметили, что под предводительством англосаксов G7 превратилась в инкубатор деструктивных инициатив в мире.