Почти 50 тысяч новых случаев коронавируса выявили в Индии

https://static.news.ru/photo/f971aa7c-ce85-11ea-9b23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sondeep Shankar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство здравоохранения и семейного благополучия Индии сообщило о выявлении 48,9 тысячи новых случаев коронавируса за сутки. Общее число заболевших составляет 1 336 861.

В пятницу, 24 июля, прирост числа заболевших составлял больше 49,3 тысячи человек, в четверг — 45,7 тысячи. Больше всего от коронавирусной инфекции пострадал штат Махараштра, который находится в центре страны. Там за сутки было обнаружено 9615 новых случаев, общее число заболевших в нём составляет 357 117 человек. Второе место у штата Тамилнад: 6785 новых случаев за сутки, общее число заболевших — 199 749, на третьем месте находится столичный округ Дели — 128 389 случаев (+1025 за последние сутки).

Индия занимает третье место по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. Лечение от COVID-19 получает 451 071 человек, излечился 849 431 (+32 223 за сутки), скончались 31 358 человек (+757). Показатель выздоровления в стране составляет 63,45%, смертность — 2,3%. Об этом заявил глава Минздрава страны Харш Вардхан.

NEWS.ru писал, что американские учёные из Центра исследований инфекционных заболеваний считают, что в ближайшее время человечество не сможет победить коронавирусную инфекцию нового типа. Это связано с тем, что вирус похож на ВИЧ, поэтому вакцинация не принесёт долговечного результата.