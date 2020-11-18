Киевский гость: зачем украинцам праздновать победу Байдена

Украинский президент Владимир Зеленский был среди первых мировых лидеров, поздравивших Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Это произошло неслучайно: Киев связывал с демократом большие надежды. Хотя Америка поддерживала Украину всегда, при президенте Дональде Трампе Киев стал объектом шантажа и оказался втянут в неприятную историю с возможным импичментом главы Белого дома. Теперь же в отношениях США и Украины грядёт новый «медовый месяц», и это плохие новости для России.

После вступления в должность президента в январе Джо Байден станет, пожалуй, наиболее часто посещавшим Украину американским лидером — он побывал там шесть раз. Большинство этих визитов политик совершил ещё в должности вице-президента при Бараке Обаме. Последний — в январе 2017 года — сразу перед сложением вице-президентских полномочий. Так что Киев наверняка окажется в программе его рабочих поездок уже в новой должности. Его предшественник Дональд Трамп, напротив, ни разу не посетил Украину за время президентства.

Именно вице-президенту Байдену Обама поручил украинский трек внешней политики США, в частности борьбу с коррупцией и военную помощь Киеву. Он даже шутил, что в то время провёл на телефоне с (уже бывшим) президентом Украины Петром Порошенко больше, чем со своей женой. Критики полагают, что политику Байдена не назовёшь успешной: именно при нём США «проморгали» Крым и начало войны на востоке Украины, а коррупция там как была, так и осталась. Тем не менее сами украинцы считают избранного президента США настоящим благословением для своей страны, особенно после четырёх неспокойных лет Трампа.

Украине повезло иметь президента США, который так глубоко и лично знает нашу страну, — написал Порошенко в Twitter после новостей об избрании его бывшего телефонного собеседника.

Намеренно или нет, но Порошенко попал в точку, говоря о «личных» отношениях будущего главы Белого дома и Украины. Сын Джо Байдена Хантер ранее входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Когда тогдашний генпрокурор Виктор Шокин открыл расследование против фирмы, Байден-старший настоял на его увольнении. Противники демократа считают, что таким образом он пытался выгородить сына. Сторонники же обращают внимание на то, что на отставке замешанного в коррупции Шокина настаивали многие мировые политики, а не только Байден. Собственно, бывший вице-президент не скрывает, что шантажировал Порошенко, чтобы добиться увольнения Шокина, угрожая отозвать решение о выделении Киеву важного кредита.

Я сказал ему, что у него есть шесть часов. Если он не уволит генпрокурора, он не получит денег. И что вы думаете, чёрт возьми, он был уволен, — хвастался Байден в 2018 году в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.

Эту историю в 2019 году решил использовать в свою пользу президент Трамп, шантажируя на этот раз нового украинского лидера Владимира Зеленского. Инструмент был тот же: Белый дом намекал на заморозку пакета военной помощи Киеву. Этим он пытался добиться того, чтобы против его главного соперника на Украине открыли расследование. Благодаря утечкам из Белого дома разговор стал достоянием общественности и поводом для начала процедуры импичмента Трампа. А Зеленский обнаружил себя в центре внутриполитической борьбы Соединённых Штатов, куда отнюдь не собирался попадать.

История с импичментом в итоге осталась позади, но, судя по всему, наградила Трампа неприятными ассоциациями с украинским государством. С тех пор он вспоминал о соседе России, только если хотел в очередной раз обвинить Байдена в коррупции и конфликте интересов. Несмотря на то что именно при Трампе Украина получила от США летальное оружие для борьбы с сепаратистами в самопровозглашённых республиках, республиканец заставил киевские власти изрядно понервничать. Непредсказуемость его поведения и явные симпатии в адрес России беспокоили украинцев и заставляли гадать, не собирается ли президент отказаться от сотрудничества с ними. Подход Байдена же к украинскому треку им хорошо известен и понятен.

Джо Байден Biden Presidential Transition Vi

Директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США на Украине Джон Хёрбст в комментарии NEWS.ru подчеркнул, что неприятная история с участием сына Байдена в деле Burisma не повлияет на подход нового президента к Украине.

Байден, скорее всего, будет проводить решительную политику поддержки Украины, так как она продолжает бороться с российской агрессией в Донбассе и оккупацией Крыма. Этот подход будет включать санкции против России и военную поддержку Украины, включая поставки летального оружия. В этом смысле это будет фактически продолжением украинской политики администрации Трампа. Но администрация Байдена будет сильнее давить на президента Зеленского, побуждая его к реформам. Байден уже делал это в качестве вице-президента. Так как президентские выборы в США останутся позади, история с Burisma тоже отойдёт на задний план. Ещё прошлой зимой стало понятно, что обвинения против вице-президента Байдена, относящиеся к Burisma, были ложными. Джон Хёрбст директор Евразийского центра Атлантического совета (США) директор Евразийского центра Атлантического совета (США)

Старший научный сотрудник Атлантического совета Андерс Аслунд, между тем, добавляет, что новый американский президент, скорее всего, вернёт в Киев постоянного посла в США, которого не было с тех пор, как в 2019 году Трамп уволил с этого поста Марию Йованович. Но эксперт подчёркивает, что американская помощь, как и раньше, будет привязана к антикоррупционным реформам и подкованного в украинских делах Байдена будет сложно обвести вокруг пальца.