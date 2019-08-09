Ряд арабских и англоязычных источников 8 августа распространили сенсационное сообщение — лидер «Исламского государства» (запрещено в РФ) назначил своим преемником Абдаллу Кардаша. Несмотря на то, что террористическая организация переживает непростые времена, в том числе из-за обострившихся внутренних противоречий, а позиция «халифа» и его продолжателя — откровенно слабое место в идеологии её структуры, эта информация — скорее всего, фейк, запущенный спецслужбами.

О том, что аль-Багдади выдвинул в качестве преемника кандидатуру Абдуллы Кардаша — иракца туркменского происхождения из региона Тель-Афар (западнее Мосула, недалеко о от иракско-сирийской границы), сообщили турецкое агентство Anadolu, эмиратское издание The National и связанный с палестинцами английский сайт Middle East Monitor. Журналисты сослались на некое сообщение новостного агентства Amaq, которое сами боевики позиционируют как «независимое», и связали шаг со стремительно ухудшающимся здоровьем аль-Багдади.

Daesh leader Abu Baker Al Baghdadi appoints Abdullah Qardash as his successors as #ISIS caliphate, seems Baghdadi suffer serious injuries, Baghdadi self appoints his successor to avoid internal disunity and conflict for leadership something the Islamic world always suffered from. pic.twitter.com/4xej3Z7hSB — Renas (@RE_N_AS) August 8, 2019

Между тем, ни Amaq, ни другие медиаструктуры ИГ (например, бюллетень al-Naba, который напрямую связан с организацией, ориентирован на «внутреннюю аудиторию» и выходит с четверга на пятницу) не публиковали такого сообщения. Как верно отмечают специалисты по экстремизму в BBC Monitoring, поддельное заявление, вероятно, было распространено иракскими службами безопасности через популярного в Twitter эксперта Фадхиля Абу Регифа . Хотя иракские силовики после публикации активно подтверждают информацию, пост, например, имеет следующие признаки подделки:

— стилистические: например, ИГ никогда не называло аль-Багдади «халифом моджахедов»;

— организационные: ИГ не то чтобы никогда не публиковало информацию о структурных изменениях через Amaq, оно всегда сообщало об этом в более широком контексте и постфактум (после гибели официального спикера Абу Мухаммеда аль-Аднани в конце 2016 года появилось сообщение сразу от имени «пресс-секретаря Абу аль-Хасана аль-Мухаджира»).

— отсутствие резонанса: пост прошёл абсолютно незамеченным для членов и сторонников ИГ в многочисленных Telegram-каналах.

В целом, в пропаганде и идеологии ИГ «должность» так называемого «халифа» действительно слабое место. Гипотетически «руководитель» совета шуры Абу Аркан аль-Амири (мифическая личность в полном смысле этого слова — неизвестно, откуда он родом, как выглядит и т. д.) может занять место лидера в случае его гибели или поимки, а совет шуры — назначить нового. Однако все эти годы в пропаганде внимание отводилось именно фигуре аль-Багдади, его образованности в сфере исламского права и «избранности» (якобы он — представитель племени курайшитов, из которого происходит пророк Мохаммед и т. д.), но ни разу не упоминалось о возможности существования преемника. То есть в случае его доказанной и неподготовленной исламистской пропагандой гибели «халифат» рискует оказаться в замешательстве, лишившись лидера.

Упомянутый Абдулла Кардаш с момента провозглашения «халифата» в мечети Ан-Нур в Мосуле, входил в число командиров, постоянно окружавших аль-Багдади. Фадхиль Абу Региф характеризует Кардаша как «жёстокого и авторитарного» боевика: он начинал как член «Аль-Каиды в Ираке» («Аль-Каида» запрещена в РФ) , был близок с Абу Аля аль-Афри (выходцу из Тель-Афара, который был одним из замов «халифа», — убит в 2016-ом), содержался в тюрьме Кэмп-Букка, где сидел аль-Багдади и одним из первых поддержал его после нашумевшей проповеди в мечети Мосула.

Возможно, у аль-Багдади есть проблемы со здоровьем: на 18-минутном апрельском видео, которое впервые за почти пятилетний период было распространено медиаструктурами ИГ, он был заснят заметно потолстевшим и только в сидячем положении. Многие аналитики тогда связали это с его многочисленными ранениями, о которых периодически сообщают иракские СМИ, в частности — с параличом нижних конечностей из-за осколка боеприпаса в позвоночнике.

Однако подобные публикации зачастую носят откровенно спекулятивный характер, а внешний вид и поза лидера ИГ мог иметь другое объяснение: аль-Багдади ограничен в передвижении, поэтому вынужден вести малоподвижный образ жизни. Кроме того, видео фиксировало лишь совещание и было выдержано в стилистике роликов о лидере «Аль-Каиды в Ираке» — прародителе ИГ Мусабе аз-Заркави. То есть изображало аль-Багдади в качестве полевого командира, которым он вынужден стать, учитывая территориальные потери и возвращение ИГ «к истокам» — к подпольным условиям существования.

Кроме того, сообщения о преемнике из числа приближенных к Абу Аля аль-Афри действительно озвучивались экспертами.

Именно эти аргументы подогревают интерес к информации о новом лидере структуры, которую подхватили СМИ, включая солидное панарабское Asharq Al-Awsat , и именно оно указывает на цель вброса — воздействовать на членов группы. В арабском сегменте Интернета сообщения подаётся через призму продолжающегося раздора внутри командного состава ИГ — якобы часть высокопоставленных боевиков выступают против назначенца и обвиняют его в бегстве с поля боя.

Очевидно, что речь идёт о битве за деревню Багуз (последний участок земли, который зримо контролировало ИГ в САР), где принимали участие командиры первого и второго звена — Абу Дуджана аль-Зар (был убит в феврале 2019), Абдалла Кардаш и ряд других. Тогда спецслужбы через лояльных журналистов развернули активную кампанию против аль-Багдади: бывшие сторонники ИГ в фильтрационных лагерях рассказывали СМИ о том, что во время осады якобы чувствовали себя униженными из-за бегства «халифа» и «расторгали свою присягу», некогда данную аль-Багдади.

Очевидно, что внутри организации действительно существуют серьёзные разногласия. Согласно перехваченной документации, среди боевиков ИГ ещё в июле 2017 года оформилась группа диссидентов, бывших высокопоставленных членов, которые публично обрушились с критикой на действующих лидеров, включая «халифа». В марте 2019 года Абу Мухаммад аль-Хусейни аль-Хашими (уроженец Туниса, состоял в радикальном подполье Ирака с 2006 года) опубликовал очередную, 231-страничную работу под названием «Отозвать верность аль-Багдади». В ней он привёл доказательства, почему этот шаг действительно возможен среди сторонников «халифата», в частности, упомянул факты коррупции и внутренних споров среди старших лидеров, сравнил условия в тюрьмах Туниса с тюрьмами ИГ (не в пользу последних).

Таким образом поддельное сообщение Amaq — это, скорее всего, целенаправленный вброс спецслужб для практической борьбы с ИГ, тем более что некая «теоретическая база» для этого реально существует.