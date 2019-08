О том, что аль-Багдади выдвинул в качестве преемника кандидатуру Абдуллы Кардаша — иракца туркменского происхождения из региона Тель-Афар (западнее Мосула, недалеко о от иракско-сирийской границы), сообщили турецкое агентство Anadolu, эмиратское издание The National и связанный с палестинцами английский сайт Middle East Monitor. Журналисты сослались на некое сообщение новостного агентства Amaq, которое сами боевики позиционируют как «независимое», и связали шаг со стремительно ухудшающимся здоровьем аль-Багдади.

