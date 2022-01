Пластиковая уха: в океане мусора становится больше, чем рыбы

Объёмы пластиковых отходов в мире к 2040 году увеличатся на 300% по сравнению с уже и сейчас катастрофическим их уровнем. Пластиковый мусор, свободно дрейфующий с океаническими течениями, формирует острова и целые архипелаги, разрушающие природные экосистемы, внедряющие инвазивные виды в чужие экологические ниши и не дающие размножаться видам-аборигенам.

Самыми беззащитными против пластиковой «агрессии» являются рыбы, морские птицы и плавающие млекопитающие (всего 914 видов). Обитатели моря и прибрежных экосистем гибнут, поедая микропластик вместе с травой, моллюсками, планктоном и другой пищей.

При этом хотя опасность пластиковой катастрофы очевидна для всех, кто хотя бы раз побывал на морском пляже, мировое сообщество до сих пор не разработало (в отличие от хотя бы формальных документов по борьбе с углеродной эмиссией) ни единого документа, направленного на нейтрализацию этой тенденции и очистке Мирового океана от мусора.

Единственной глобальной программой, так или иначе обращающей внимание на пластиковое загрязнение окружающей среды, сегодня является Экологическая программа ООН (UNEP). Её эксперты называют три основных необратимых последствия от такого загрязнения. Это утеря биологического разнообразия, оккупация мусором экологических ниш (как в океане, так и на суше) и кумулятивный эффект, которым эти два фактора усугубят климатические изменения и ускорят рост мировых температур.

По последним данным, которые приводятся в документе (и датированные 2015 годом), выбросы парниковых газов в процессе производства и утилизации пластиковых изделий составляли 1,78 млрд метрических тонн. Если переводить эту цифру в объёмы углеродной эмиссии государств, то «пластиковое государство» стало бы пятым по объёму загрязнителем.

Учёные описывают эпоху, в которой живёт человечество (антропоцен) как шестое глобальное вымирание видов. При этом антропоцен является первым в истории Земли периодом, когда такое вымирание вызвано не природными факторами, а деятельностью одного из биологических видов — Homo Sapiens. Среди биологов наличествует консенсус, что человек ведёт себя как наиболее инвазивный вид, по типу поведения сходный с вирусом или сорняком, который оккупирует все экологические ниши без разбора.

UNEP в феврале 2021 года выдвинула лозунг « Заключить мирный договор с природой »; однако в сегодняшнем докладе эксперты EIA выражают своё несогласие с оценками экспертов ООН. В EIA указывают, что мировое сообщество хотя бы на словах признаёт опасность, которую человечество само себе создало бесконтрольной эмиссией парниковых газов и хищническим уничтожением биологических видов. Но при этом, говорят независимые экологи, ООН «проглядела» третью составляющую глобальной экологической катастрофы — удушение биомассы неразлагаемым пластиком.

Вступая в химические реакции, он создаёт ядовитые соединения, приводя к возникновению новых болезней как живых существ, так и самого человека. Производимые при сжигании ПВХ диоксины являются, помимо прочего, причинами онкологических заболеваний и проблем эндокринной системы.