Пластиковая уха: в океане мусора становится больше, чем рыбы

Неконтролируемый сброс в Мировой океан пластиковых отходов, если он будет продолжаться нынешними темпами, приведёт к тому, что к 2050 году вес мусора превысит общий вес обитающей в океане рыбы и сделает невозможным её естественное воспроизводство. Такие расчёты приводит Агентство экологических расследований (EIA), опубликовавшее во вторник специальный доклад . По мнению экологов этой организации, пластиковое загрязнение окружающей среды будет иметь последствия для человечества, сравнимые с глобальными изменениями климата.

Объёмы пластиковых отходов в мире к 2040 году увеличатся на 300% по сравнению с уже и сейчас катастрофическим их уровнем. Пластиковый мусор, свободно дрейфующий с океаническими течениями, формирует острова и целые архипелаги, разрушающие природные экосистемы, внедряющие инвазивные виды в чужие экологические ниши и не дающие размножаться видам-аборигенам.

Самыми беззащитными против пластиковой «агрессии» являются рыбы, морские птицы и плавающие млекопитающие (всего 914 видов). Обитатели моря и прибрежных экосистем гибнут, поедая микропластик вместе с травой, моллюсками, планктоном и другой пищей.

При этом хотя опасность пластиковой катастрофы очевидна для всех, кто хотя бы раз побывал на морском пляже, мировое сообщество до сих пор не разработало (в отличие от хотя бы формальных документов по борьбе с углеродной эмиссией) ни единого документа, направленного на нейтрализацию этой тенденции и очистке Мирового океана от мусора.

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Единственной глобальной программой, так или иначе обращающей внимание на пластиковое загрязнение окружающей среды, сегодня является Экологическая программа ООН (UNEP). Её эксперты называют три основных необратимых последствия от такого загрязнения. Это утеря биологического разнообразия, оккупация мусором экологических ниш (как в океане, так и на суше) и кумулятивный эффект, которым эти два фактора усугубят климатические изменения и ускорят рост мировых температур.

По последним данным, которые приводятся в документе (и датированные 2015 годом), выбросы парниковых газов в процессе производства и утилизации пластиковых изделий составляли 1,78 млрд метрических тонн. Если переводить эту цифру в объёмы углеродной эмиссии государств, то «пластиковое государство» стало бы пятым по объёму загрязнителем.

Учёные описывают эпоху, в которой живёт человечество (антропоцен) как шестое глобальное вымирание видов. При этом антропоцен является первым в истории Земли периодом, когда такое вымирание вызвано не природными факторами, а деятельностью одного из биологических видов — Homo Sapiens. Среди биологов наличествует консенсус, что человек ведёт себя как наиболее инвазивный вид, по типу поведения сходный с вирусом или сорняком, который оккупирует все экологические ниши без разбора.

Причина всех трёх кризисов одна и та же — это неограниченное потребление ограниченных ресурсов, — считают авторы доклада.

UNEP в феврале 2021 года выдвинула лозунг « Заключить мирный договор с природой »; однако в сегодняшнем докладе эксперты EIA выражают своё несогласие с оценками экспертов ООН. В EIA указывают, что мировое сообщество хотя бы на словах признаёт опасность, которую человечество само себе создало бесконтрольной эмиссией парниковых газов и хищническим уничтожением биологических видов. Но при этом, говорят независимые экологи, ООН «проглядела» третью составляющую глобальной экологической катастрофы — удушение биомассы неразлагаемым пластиком.

Вступая в химические реакции, он создаёт ядовитые соединения, приводя к возникновению новых болезней как живых существ, так и самого человека. Производимые при сжигании ПВХ диоксины являются, помимо прочего, причинами онкологических заболеваний и проблем эндокринной системы.

Микропластик остаётся в реках на протяжении многих лет, прежде чем попасть в океаны, — предупреждает EIA.

В коммюнике прошедшей в ноябре 2021 года в Глазго всемирной конференции СОР26 про пластиковое загрязнение не сказано вообще ни одного слова, хотя такие искусственные материалы на 80% состоят из продуктов переработки углерода. Утилизация же пластика (например, самого популярного его вида, ПВХ) путём его сжигания ещё больше усиливает «углеродный след», а как побочный эффект — выбрасывает в атмосферу токсичный диоксин азота (все, наверное, видели живописные «лисьи хвосты» из труб химзаводов).

Радикальным решением проблемы пластиковых отходов может быть только полный отказ от его использования в продукции, которая имеет ограниченный срок использования — это, в первую очередь, разного рода тара, рассказал NEWS.ru эколог Борис Кокотов.

Основную массу пластиковых отходов сегодня в мире составляют пакеты и прочая упаковка одноразового использования. Никакие технологии её утилизации не подразумевают полностью безопасной для окружающей среды переработки. Даже так называемый биоразлагаемый пластик на самом деле требует переработки на специальном оборудовании. Будучи же просто выброшенным на свалку ТБО, даже такой материал будет разлагаться десятилетиями, не говоря уже о других видах пластика. Борис Кокотов член Экспертного совета комитета Госдумы по природным ресурсам и природопользованию член Экспертного совета комитета Госдумы по природным ресурсам и природопользованию

Но даже при этом сегодня переработке и вторичному использованию подвергается всего 20% пластиковых изделий, а всё прочее в лучшем случае закапывается на мусорных полигонах, в худшем — выбрасывается в прямом смысле слова на ветер. Экологи предупреждают, что особое коварство именно пластиковых отходов состоит в том, что такие материалы со временем рассыпаются в пыль, которую и разносит ветер по всей планете. В результате неразлагаемые пластиковые отходы и микропластик обнаруживаются не только в океане, но и в таких местах, куда не ступает нога человека, и даже в его собственном организме.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По мнению эксперта, поэтому решением проблемы пластикового загрязнения окружающей среды может быть только отказ от его производства в качестве бытовых изделий принципе и замена на экологически безвредные альтернативные материалы.

Любые способы утилизации пластиковых твёрдых бытовых отходов, будь то сжигание или складирование на полигонах, проблему не решают ни в какой степени, — констатирует Кокотов.

По мнению экологов EIA, пластиковая угроза сегодня остаётся в тени мирового общественного сознания потому, что в отличие от климатических изменений борьба с ней не приносит таких политических дивидендов (и, как следствие, надежд на финансирование), какую приносит борьба за углеродную нейтральность. Однако, подчёркивают в EIA, все три экологических кризиса взаимосвязаны и невозможно справиться с одним из них, пустив на самотёк другие.

В частности, против какого-либо международного соглашения по борьбе с пластиковым загрязнением выступала администрация Дональда Трампа. Нынешняя администрация США изменила подход к проблеме (во всяком случае, на словах Джо Байден под давлением ряда сенаторов заявляет о поддержке всемирных усилий по очистке планеты от пластикового мусора).

Не удивительно, что сами производители пластика защищают свою продукцию всеми силами, называя опасения экологов чрезмерно раздутыми.

Пластик — это лёгкий, безопасный, энергоэффективный материал. Простая замена его на какие-то другие материалы вызовет негативное влияние на окружающую среду, равно как и на здоровье человека, —утверждают, в частности, в Федерации производителей пластика Великобритании .

Как подсчитали авторы доклада, к 2040 году количество только бионеразлагаемого пластикового (без учёта бумажного, металлического и прочего) мусора на планете составит 700 млн тонн. А к середине текущего столетия объём пластиковых отходов превысит вес всей существующей в Мировом океане биомассы (в первую очередь рыбных ресурсов), превратив его в, по выражению экологов, «пластиковую уху».

Единственным, кто выигрывает от пластикового загрязнения Мирового океана, оказываются разные паразитарные виды микроорганизмов, которые используют плавучий мусор в качестве транспорта для колонизации ранее недоступных им территорий и акваторий. Такая не предусмотренная природой коммуникация делает естественные биоценозы совершенно беззащитными перед биологическими новообразованиями, которые ведут себя как безжалостные агрессоры в отношении «аборигенных» видов.

Биологи дали этим новообразованиям общее название Neopelagic — неологизм, совмещающий понятия «новый» и «океанический». Для обитателей таких мусорных островов искусственная среда — их родина, они никогда не знали иной среды обитания, и их механизмы размножения и питания стопроцентно приспособлены именно к такому ландшафту.