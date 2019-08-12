https://static.news.ru/photo/8f633c58-bd9d-11e9-85b1-fa163e074e61_660.jpg Пласидо Доминго Фото: Roman Vondrous/CTK/Global Look Press

Сразу девять женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Певец допускал непристойное поведение в обмен на обещания получить определённые роли.

От действий звезды пострадали восемь певиц и одна танцовщица. Из-за возможной негативной реакции общественности они решили не раскрывать свои имена и сохранить анонимность. Сам Доминго все обвинения отвергает.

Это обвинения от неназванных личностей, которые уходят корнями в события 30 летней давности, вызывают глубокое беспокойство и неверны в том виде, в котором представлены, — заявил он агентству Associated Press .

По его словам, все его отношения были по обоюдному согласию, и его расстраивает тот факт, что кому-то он мог принести вред или обидеть.

Ранее News.ru писал, что олимпийский чемпион по шорт-треку из Южной Кореи Лим Хё-Джун дисквалифицирован на год за сексуальные домогательства к партнёру по команде. Инцидент произошёл 17 июня в тренировочном лагере под Сеулом. Спортсмен в присутствии девушек стянул с коллеги штаны. За это Олимпийский комитет Кореи отказал ему в участии в соревнованиях и занятиях в тренировочном лагере на год. Кроме того, на месяц от занятий отстранены все свидетели инцидента обоих полов — всего 14 спортсменов.