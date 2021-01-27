Планы Украины по воздушной блокаде Крыма оценили в Госдуме

https://static.news.ru/photo/bd080bb6-612a-11eb-b901-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/sip.airport/Global Look Press

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что планы Киева организовать воздушную блокаду Крыма через запугивание российских авиакомпаний обречены на провал.

По его словам, единственной целью, которую преследуют на Украине, является недопуск на полуостров людей, особенно из других стран. Киев хочет, чтобы как можно меньше человек увидели разительные преобразования, произошедшие с Крымом после воссоединения с Россией.

Но хочу сказать, что все попытки киевских властей обречены, никаких последствий это не повлечёт. Воздушная гавань Крыма — аэропорт Симферополь — ежегодно наращивает число и географию авиарейсов, — отметил депутат в беседе с РИА Новости.

Шеремет добавил, что как бы ни старались на Украине, Крым посещали и будут посещать жители всей планеты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подразделение прокуратуры Украины по вопросам Крыма направило в местное отделение Интерпола запрос о поиске самолётов, которые совершают полёты в Крым, нарушая законодательство страны о порядке въезда и выезда с полуострова. Ведомство также попросило Интерпол внести в базу международного розыска 109 самолётов, на которые уже был наложен арест.