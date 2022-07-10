Планы Европы провалились из-за санкций против России Евродепутат от Австрии Хайдер заявил, что планы Европы провалились из-за санкций против РФ

Фото: european_parliament/flickr.com

Член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер заявил, что экологическая программа Европейского союза, направленная на снижение выбросов в атмосферу до 55% неосуществима из-за антироссийских санкций. Он отметил, что руководители европейских стран уже признаются в том, что для реализации своих планов требуются более реалистичные цели. В настоящее, по его словам, Европа вредит самой себе, так как на фоне кризиса энергоресурсов сокращаются рабочие места, пишет РИА Новости.

Они не знают, как спасти свою нереалистичную и опасную стратегию Fit for 55, не отменяя санкции против России. Правительства ЕС оказываются в тупике, признавая, что для преобразования энергетической инфраструктуры требуются более реалистичные цели, — рассказал Хайдер.

Текущая политика ЕС способствует обнищанию европейцев и усиливает зависимость континента от импорта энергоресурсов, подытожил евродепутат.

Ветеран Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Пол Р. Пиллар ранее заявил, что Соединённые Штаты должны перестать говорить о наказании и изоляции для России. По его словам, американское руководство должно начать выстраивать с Москвой реалистичные дипломатические отношения. Он уточнил, что есть разница между возмущением и яростью в контексте отношений двух стран. Он отметил, что в многополярном мире руководство страны должно уметь «жонглировать отношениями на всех азимутах» для продвижения своих интересов.