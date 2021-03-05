Плакаты с жёсткой провокацией появились на улицах Швеции

https://static.news.ru/photo/6688e0f2-7dc8-11eb-a862-96000091f725_660.jpg Фото: adsoftheworld.com

На улицах Швеции появились провокационные плакаты, призывающие население страны позаботиться о своей кибербезопасности. Рекламные публикации появились и в печатной прессе страны.

Организаторы достаточно жёсткой акции составили список самых популярных паролей для аккаунтов в социальных сетях и интернет-сервисах. По итогу на улицах появились плакаты с надписями «Член недостаточно сильный», «Ваш пароль — дерьмо» и другими. Среди наиболее провокационных также «Трах — это небезопасно» и «Не доверяй маме свои секреты», сообщает AdAge.

По информации Ads of the World, «член» занимает 24-ю строчку в рейтинге, «дерьмо» — 16-ю, а «мама» — 11-ю. В топ-5 самых популярных паролей также входят сочетания 123456 и 12345, «трах», qwerty и 666666.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты по кибербезопасности издания CyberNews выявили утечку в Сеть данных 21 млн пользователей VPN-сервисов. В открытом доступе оказались сведения о пользователях приложений GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN для операционной системы Android. Теперь же такой базой торгуют на теневых форумах.

До этого стало известно, что мошенники используют четыре основных способа узнать персональные данные будущих возможных жертв. Чаще всего они получают имена и телефоны россиян из «брешей» в безопасности компаний или от информаторов в них, из социальных сетей или через мошеннические сайты.