Украинская писательница-русофоб Лариса Ницой выступила с критикой в адрес участников и жюри национального отбора на песенный конкурс Евровидение, говорящих на русском языке.
Борец за сохранность украинского языка оскорбила артиста Андрея Данилко и продюсера Руслана Квинту. Кроме того, в посте в Facebook она
По мнению писательницы, русский язык используют на конкурсе для «ослабления» украинского. Ницой считает, что это чьё-то «специальное решение».
Ранее писательница назвала «антиукраинской гнидой» русскоязычного таксиста, писал NEWS.ru.
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