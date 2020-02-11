https://static.news.ru/photo/9a5b117e-4c92-11ea-a039-fa163e074e61_660.jpg Фото: Larysa Nitsoi/Facebook

Украинская писательница-русофоб Лариса Ницой выступила с критикой в адрес участников и жюри национального отбора на песенный конкурс Евровидение, говорящих на русском языке.

Борец за сохранность украинского языка оскорбила артиста Андрея Данилко и продюсера Руслана Квинту. Кроме того, в посте в Facebook она обвинила певицу Assol (Катерина Гуменюк) в «пренебрежительном отношении» к родному языку, поскольку исполнительница иногда говорила на русском языке во время эфира.

По мнению писательницы, русский язык используют на конкурсе для «ослабления» украинского. Ницой считает, что это чьё-то «специальное решение».

Ранее писательница назвала «антиукраинской гнидой» русскоязычного таксиста, писал NEWS.ru.